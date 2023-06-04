六四34周年｜侯友宜：自由、人權是兩岸應追求的進步價值

今日（6月4日）是「六四事件」34周年，將代表國民黨角逐下屆總統寶座的新北市長侯友宜表示，面對六四事件的歷史傷痛，必須意識自由、人權是兩岸之間應該追求的進步價值。對於新一代的人來說，六四成為對民主、對人權等普世價值的聲援。



侯友宜發表聲明指出，34年前，在天安門廣場上發生令人遺憾的六四事件，面對歷史的傷痛，必須意識自由、人權是兩岸之間應該追求的進步價值，聲援六四更是對中華民國追尋自由民主信念的實際展現。

侯友宜表示，當年北京學生開始於天安門廣場集結後，台灣、香港兩地隨即展開各式的聲援行動，大量學生及民眾，以各種方式，聲援絕食學生，並提出強烈譴責。

對於那個時代的人而言，侯友宜表示，六四是同胞受難的悲劇、是中華民族慘痛的經歷。但時間推進，人們對六四的情感也有了不一樣的轉變。對於新一代的人來說，六四成為對民主、對人權等普世價值的聲援。

他表示，曾經以為在民主化之後，普世價值能夠在當代社會獲得實踐，但其實還是有許多挑戰，需要一一克服。如最近爆發的性騷擾事件，即是對女性權益及性別意識所面臨到的新課題，同時新住民、勞工等權益，也是大家要積極呵護與守護的對象，他一定以致力創造多元共融的友善環境為目標。

侯友宜指出，挑戰還有很多，媒體第四權、大學自主性等，在這些年受到不等的侵害，民主制度並沒有想像中的那麼穩固，這些都是值得省思的地方。

另外，侯友宜表示，「不管風雨怎麼大，自由仍是會開花」。希望「自由花」不只是作為歌曲傳唱，而是能夠真正深化到每個人的心中，並且身體力行，大家一起努力、一起學習，共同守護，一起信守的價值與理念。

馬英九呼籲大陸當局，以近來對世界各地區展現「促進各方和解，走出歷史宿怨」的嶄新格局，勇於面對歷史、承擔責任，真正拉近兩岸人民的心靈距離。（馬辦）

馬英九：盼兩岸春暖花開 切莫兵戎相見

台灣前總統馬英九在Facebook發文指出，今年3月底、4月初，他到大陸祭祖掃墓，並帶着年輕學子與大陸同學交流，成為兩岸分治74年後第一位訪問大陸的中華民國前元首。從中華文化、歷史與兩岸千絲萬縷的關係三個層次來看，這一步非常重要；他也深深感受到大陸當局、民間對他，與對台灣社會的善意與友誼。

馬英九深切盼望兩岸關係能夠出現春暖花開，切莫走向兵戎相見。兩岸之間，需要走出歷史困局，邁向真正和解。他深信，真誠面對歷史，發揮中國特有的「王道」精神，是兩岸間最適切的解方，也能造福兩岸人民。

他表示，期許大陸當局，能秉持去年中共「二十大」後，在世界各地區從中東、俄烏到中亞所展現的大格局，協助過去困於歷史宿怨的國家和解，敦促俄烏戰爭雙方儘速停戰謀和，以及在中亞國家強調的區域安全，這樣的精神倘能用於兩岸關係之上，必能獲得台灣民眾的認同與國際社會的尊敬。

馬英九指出，另一方面，也要再次深深反思，台灣在民進黨執政7年後，出現種種「不自由的民主」（illiberal democracy）現象，以及標榜保障人權，實質卻蔑視人權的現實，已經對台灣造成實質的傷害。