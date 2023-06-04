六四34周年｜侯友宜：自由、人權是兩岸應追求的進步價值

撰文：許祺安
出版：更新：

今日（6月4日）是「六四事件」34周年，將代表國民黨角逐下屆總統寶座的新北市長侯友宜表示，面對六四事件的歷史傷痛，必須意識自由、人權是兩岸之間應該追求的進步價值。對於新一代的人來說，六四成為對民主、對人權等普世價值的聲援。

侯友宜發表聲明指出，34年前，在天安門廣場上發生令人遺憾的六四事件，面對歷史的傷痛，必須意識自由、人權是兩岸之間應該追求的進步價值，聲援六四更是對中華民國追尋自由民主信念的實際展現。

侯友宜表示，當年北京學生開始於天安門廣場集結後，台灣、香港兩地隨即展開各式的聲援行動，大量學生及民眾，以各種方式，聲援絕食學生，並提出強烈譴責。

對於那個時代的人而言，侯友宜表示，六四是同胞受難的悲劇、是中華民族慘痛的經歷。但時間推進，人們對六四的情感也有了不一樣的轉變。對於新一代的人來說，六四成為對民主、對人權等普世價值的聲援。

他表示，曾經以為在民主化之後，普世價值能夠在當代社會獲得實踐，但其實還是有許多挑戰，需要一一克服。如最近爆發的性騷擾事件，即是對女性權益及性別意識所面臨到的新課題，同時新住民、勞工等權益，也是大家要積極呵護與守護的對象，他一定以致力創造多元共融的友善環境為目標。

侯友宜指出，挑戰還有很多，媒體第四權、大學自主性等，在這些年受到不等的侵害，民主制度並沒有想像中的那麼穩固，這些都是值得省思的地方。

另外，侯友宜表示，「不管風雨怎麼大，自由仍是會開花」。希望「自由花」不只是作為歌曲傳唱，而是能夠真正深化到每個人的心中，並且身體力行，大家一起努力、一起學習，共同守護，一起信守的價值與理念。

馬英九呼籲大陸當局，以近來對世界各地區展現「促進各方和解，走出歷史宿怨」的嶄新格局，勇於面對歷史、承擔責任，真正拉近兩岸人民的心靈距離。（馬辦）

馬英九：盼兩岸春暖花開　切莫兵戎相見

台灣前總統馬英九在Facebook發文指出，今年3月底、4月初，他到大陸祭祖掃墓，並帶着年輕學子與大陸同學交流，成為兩岸分治74年後第一位訪問大陸的中華民國前元首。從中華文化、歷史與兩岸千絲萬縷的關係三個層次來看，這一步非常重要；他也深深感受到大陸當局、民間對他，與對台灣社會的善意與友誼。

馬英九深切盼望兩岸關係能夠出現春暖花開，切莫走向兵戎相見。兩岸之間，需要走出歷史困局，邁向真正和解。他深信，真誠面對歷史，發揮中國特有的「王道」精神，是兩岸間最適切的解方，也能造福兩岸人民。

他表示，期許大陸當局，能秉持去年中共「二十大」後，在世界各地區從中東、俄烏到中亞所展現的大格局，協助過去困於歷史宿怨的國家和解，敦促俄烏戰爭雙方儘速停戰謀和，以及在中亞國家強調的區域安全，這樣的精神倘能用於兩岸關係之上，必能獲得台灣民眾的認同與國際社會的尊敬。

馬英九指出，另一方面，也要再次深深反思，台灣在民進黨執政7年後，出現種種「不自由的民主」（illiberal democracy）現象，以及標榜保障人權，實質卻蔑視人權的現實，已經對台灣造成實質的傷害。

六四34周年｜天安門母親發文尋求正義　再提三大訴求促政府道歉六四34周年｜賴清德：關注中國大陸人權與堅持台灣民主可以並行台男指控遭王丹性騷擾如「站坦克車前」　限6月6日道歉否則提告
六四事件
侯友宜