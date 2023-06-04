六四34周年｜劉家儀維園悼念被捕　台大研究生協會聲援譴責港警

今日（6月4日）是六四事件34周年，警方昨日（3日）起在銅鑼灣及維園一帶加強巡邏及布防，並帶走多名人士，台灣大學研究生劉家儀遭警方以「作出具煽動意圖的作為」理由逮捕。

台灣大學研究生協會今日發表聲明稱，劉家儀的悼念行為竟成為香港警方口中的「煽動作為」，協會嚴正抗議警方逮捕的行為，並會密切關注劉的人身處境。



聲明引述集誌社報道稱，劉家儀身穿燭光「真相」上衣，以膠帶交叉封口，手持六支白玫瑰、四支紅玫瑰，在身上貼上寫有「禁食」的A4白紙，原定於6時4分起絕食89643.4秒，悼念六四事件的死難者，並支持天安門母親。

劉家儀手中的文宣指出，這是堅守良知與追求自由的人之「個人悼念」行動。如此在民主國家習以為常的紀念活動，竟成為香港警方口中的「煽動作為」。

台大研究生協會聲援劉家儀。（Facebook@施逸翔）

台大研究生協會稱，34年前的今日，中國政府以坦克暴力鎮壓天安門廣場手無寸鐵的學生；34年後的此刻，中國依然毫無長進，如今更將黑手伸進香港，逮捕手持花束與紙張的和平示威者。

協會又稱，劉家儀只是一位來自香港的台大研究生，更是一位將一生奉獻給追求自由民主的運動者，協會在此向她致上最高敬意，同時嚴正抗議香港警察逮捕的行為。協會密切關注劉家儀的人身處境，也呼籲台大校長能聲援自己的學生，並給予必要協助。

台灣大學表示，劉家儀在該校就讀建築與城鄉研究所，自2019年休學至今。六四事件是世人及各世代關心的重大歷史事件，永遠值得警惕。學校現正與相關單位積極聯繫中，希望主管機關與各界能給予劉同學支援及協助。