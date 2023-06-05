王丹涉性騷擾│台男稱當男友面伸手入衣摸腰　今晚爆料：不只對我

六四學運領導、民運人士王丹近日捲入性醜聞，先是被台灣男子李援軍（又名李元鈞）指控9年前在美國紐約法拉盛地區一間酒店內強吻他、強暴未遂，再被專欄作家徐豪謙指控是性騷擾慣犯，13年前在卡拉OK內當著其男友的面，將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。對此，王丹回應稱，指對方的指控與他的認知和記憶有巨大落差。



徐豪謙今日（5日）上午表示，將於今晚線上直播說明事件，「我會說出王丹更多騷擾行徑」，並稱「不只對我」。



徐豪謙聲稱，13年前，王丹曾在卡拉OK內當著其男友的面，將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。（Facebook@徐豪謙）

徐豪謙表示，他今晚會回應所有關於陰謀論的質疑；會說出王丹更多騷擾行徑，「不只對我」。他又稱性騷性侵難以蒐證，但他相信真相愈辨愈明，不期待王丹積極回應，但社會大眾需要知道真相。

據早前報道，徐豪謙在Facebook發文，稱2010年，他剛考上清大人社，社會所在那一年也聘請了王丹來開課，令很多人都興奮不已，「當年上限60人的選修課座無虛席」。那時候的王丹很喜歡在課後到學生宿舍交誼廳跟學生們喝酒聊天，特別喜歡跟對社會倡議有熱情、對政治局勢有洞見的學生交流，而他也成為王丹酒局的常客。

徐稱，某次酒局從宿舍交誼廳移到卡拉OK，當時他有男友，男友也有出現，而王丹也知道他們兩個在交往。可即便如此，王丹仍在卡拉OK坐在他和男友中間，並在毫無掩飾的情況下，把右手伸進其衣服撫摸他的腰。徐表示，被騷擾的不適感是一回事，但當下的他非常生氣，不知王丹怎麼敢在他男友面前手伸進來「吃豆腐」，「我不敢想像這是人人追捧的學運領袖王丹會幹出來的事！」

王丹本人回應「性騷擾」之事完全不存在。（胡家欣攝）

徐又提到，事件雖然沒有對他造成太嚴重的創傷，甚至在遭受不只一次的性騷擾之後，他還是可以跟對方保持交情，出去吃飯喝酒，但他時至今日還是不能理解，王丹那理所當然的心態是怎麼來的，他從未對該事件釋然，「敲打鍵盤的過程中，還是覺得心臟跳動得很劇烈」。

徐最後強調，文章主要是想讓外界知道，王丹從很早以前就是個性騷擾慣犯，而李援軍經歷的事情不該被草草帶過，犯行應該被承認，事實不該被抹滅。

上周六，王丹就指控發表最新回應，稱指控與他的認知和記憶有巨大的落差。再加上，與他互動過的學生，工作夥伴眾多，有些也許久未聯絡，「我的確難以就他們單方面的文字描述，有進一步的回應」。