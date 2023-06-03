王丹遭控是性騷擾慣犯　台專欄作家：13年前當男友面伸手入衣摸腰

六四學運領導、民運人士王丹周五（2日）被一名台灣男網民公開指控，9年前在美國紐約法拉盛地區一間酒店內強吻他、強暴未遂。事後，王丹回應稱，性騷之事完全不存在，他不會再做回應。然而事件未有平息，周六（3日），自稱「性愛講師」的台灣清華大學碩士、專欄作家徐豪謙亦爆料稱，13年前，王丹曾在卡拉OK內當著其男友的面，將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。徐更指控王丹是性騷擾慣犯，其犯行應該被承認，事實不該被抹滅。目前，王丹未有就事件回應。



徐豪謙在Facebook發文，稱2010年，他剛考上清大人社，社會所在那一年也聘請了王丹來開課，令很多人都興奮不已，「當年上限60人的選修課座無虛席」。那時候的王丹很喜歡在課後到學生宿舍交誼廳跟學生們喝酒聊天，特別喜歡跟對社會倡議有熱情、對政治局勢有洞見的學生交流，而他也成為王丹酒局的常客。

徐稱，某次酒局從宿舍交誼廳移到卡拉OK，當時他有男友，男友也有出現，而王丹也知道他們兩個在交往。可即便如此，王丹仍在卡拉OK坐在他和男友中間，並在毫無掩飾的情況下，把右手伸進其衣服撫摸他的腰。徐表示，被騷擾的不適感是一回事，但當下的他非常生氣，不知王丹怎麼敢在他男友面前手伸進來「吃豆腐」，「我不敢想像這是人人追捧的學運領袖王丹會幹出來的事！」

徐又提到，事件雖然沒有對他造成太嚴重的創傷，甚至在遭受不只一次的性騷擾之後，他還是可以跟對方保持交情，出去吃飯喝酒，但他時至今日還是不能理解，王丹那理所當然的心態是怎麼來的，他從未對該事件釋然，「敲打鍵盤的過程中，還是覺得心臟跳動得很劇烈」。

徐最後強調，文章主要是想讓外界知道，王丹從很早以前就是個性騷擾慣犯，而李援軍經歷的事情不該被草草帶過，犯行應該被承認，事實不該被抹滅。

截至目前，王丹未有就最新指控回應，其Facebook的最新幾則帖文，內容都是關於紐約六四紀念館開幕式、紐約曼哈頓紀念六四大遊行等。

王丹連日來遭到指控性騷擾，周五，名為李援軍（又名李元鈞）的網民在Facebook上公開指控王丹9年前在紐約法拉盛地區一間酒店內強吻他、強暴未遂。他表示，近日見到很多政治工作者在職場上遭受性騷擾及不當對待的經驗，他覺得很欣慰，社會終於開始更願意討論，以及朝向願意處理這些問題的態度前進。所以，隱忍了9年之久，他決定在即將六四的這個時間點，公開這件事情。

王丹本人回應「性騷擾」之事完全不存在。（胡家欣攝）

王丹晚間在Facebook發文回應稱，作者自己說特意選擇「六四」這個時間點，以及他特別強調的，希望政治圈人士對我如何如何，這樣的表述，其實已經說明了問題。王丹又提出三點回應稱，「1.這位作者所說的什麼性騷之事完全不存在；2.以上已經清楚說明。我還有很多事情要忙，不會再做什麼回應；3.我的政治活動不會受到任何影響，繼續推進。」