王丹遭多男指控性騷擾　最新回應：與認知和記憶有巨大落差

六四學運領導、民運人士王丹近日捲入性醜聞，先是周五（2日）被台灣男子李援軍（又名李元鈞）指控9年前在美國紐約法拉盛地區一間酒店內強吻他、強暴未遂，周六（3日）再被專欄作家徐豪謙指控是性騷擾慣犯，13年前在卡拉OK內當著其男友的面，將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。對此，王丹在Facebook做進一步回應，指對方的指控與他的認知和記憶有巨大落差。



王丹周五曾發聲明表示「性騷」之事完全不存在，他有很多事情要忙，不會再做回應，又指其政治活動不會受到任何影響，會繼續推進。然而，許多網民認為王丹的說法沒有正面回應，要求他面對當事人說明等。

周六，王丹再於Facebook表示，雖然自己在第一時間就做了三點聲明，但很驚訝地發現很多網友還是認為他沒有正面回應，實在無奈。他稱，相信這些網友都是善意的，所以願意再次回應。

對於被指控性騷擾，王丹表示，指控與他的認知和記憶有巨大的落差。再加上，與他互動過的學生，工作夥伴眾多，有些也許久未聯絡，「我的確難以就他們單方面的文字描述，有進一步的回應」。他續感謝外界的關心，稱正在進行的工作不會停止，接下來的兩天還有四場「六四」紀念活動要在三個城市之間奔波，如果因為行程太緊的關係無法及時回覆關心，還請諒解。

周五，李援軍在Facebook上公開指控王丹9年前在紐約法拉盛地區一間酒店內強吻他、強暴未遂。

他表示，近日見到很多政治工作者在職場上遭受性騷擾及不當對待的經驗，他覺得很欣慰，社會終於開始更願意討論，以及朝向願意處理這些問題的態度前進。所以，隱忍了9年之久，他決定在即將六四的這個時間點，公開這件事情。

徐豪謙爆料稱，13年前，王丹曾在卡拉OK內當著其男友的面，將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。（Facebook@徐豪謙）

周六，徐豪謙亦稱2010年時，某次酒局從宿舍交誼廳移到卡拉OK，當時他有男友，男友也有出現，而王丹也知道他們兩個在交往。可即便如此，王丹仍在卡拉OK坐在他和男友中間，並在毫無掩飾的情況下，把右手伸進其衣服撫摸他的腰。

徐表示，文章主要是想讓外界知道，王丹從很早以前就是個性騷擾慣犯，而李援軍經歷的事情不該被草草帶過，犯行應該被承認，事實不該被抹滅。