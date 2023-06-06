｢偶爾讓他任性一下｣女導演稱汽車旅館遭摸胸　前綠營重要幕僚道歉

近日台灣政壇爆出多宗性騷擾案，同時涉及藍綠陣營。台灣一名女導演5日（周一）發文指控，2010年接受民進黨一名政治人物請託，拍攝高雄市長選舉影片，對方卻以開會名義，讓司機將她載到汽車旅館，並暗示可以實現她的理想，條件是「偶爾讓他任性一下」。女導演稱對方「要抱我，有摸到我，有摸到胸部」。



女導演對涉事者並未指名道性，但曾任高雄市長陳菊辦公室主任的洪智坤5日發文道歉，表示「我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。



洪智坤5日發文道歉，表示「我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。（洪智坤Facebook）

台媒《聯合報》報道，女導演發文指出，事發時「只記得他喊我過去，我不敢不從。我像個小動物般凍結了。戰逃反應都失能，坐在床邊，我只有僵住。腦子甚麼都沒辦法想，只希望他趕快睡著吧拜託。我記得他有些緩慢隱晦的動作，要抱我，有摸到我，有摸到胸部。這真的too much，僵住的我動作不敢大，連呼吸都屏住的程度」。

女導演描述稱，當時她「只有順勢推移開，盡量保持距離，後來我看到被子裏有規律的動作，我根本不敢想他在幹嘛，再後來的記憶是，我藉故說要去廁所。然後開始拖時間，但我好害怕，我連上廁所都不敢，因為汽車旅館的廁所沒有門」。

根據資料，洪智坤是小兒痲痺患者，是綠營幕僚圈「鬼才型人物」，曾任高雄市政府市政顧問，2010年市長選舉時，擔任高雄市市長陳菊辦公室主任。2014年六都市長選舉時，洪智坤為當時台北市市長候選人柯文哲的文膽，以文筆犀利、反應敏捷聞名；柯文哲當選後，洪智坤就任台北市政府市政顧問，之後到台南市府擔任無給職市政顧問。

洪智坤5日發文道歉，表示「我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」，又強調「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關」。

陳菊：是嚴重性騷擾

現任台灣監察院長的陳菊6日（周二）發表聲明指出，她知悉此事後極感震驚，導演因為替當時的競選團隊工作而遭遇此事，她感到非常難過與愧疚。

陳菊表示，導演所遭遇，已非洪智坤所言不好的感受，而是嚴重的性騷擾，不可原諒。在此給予最嚴厲的譴責，希望洪智坤能誠實嚴肅面對此事。