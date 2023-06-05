王丹被指是性騷擾慣犯　清大碩士直播爆料：出遊要有小鮮肉陪同

六四學運領導、民運人士王丹近日捲入性醜聞，繼被台灣男子李援軍（又名李元鈞）指控9年前在美國紐約法拉盛地區一間酒店內強吻他、強暴未遂，再被專欄作家徐豪謙指控是性騷擾慣犯，13年前在卡拉OK內將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。

徐豪謙今晚（5日）在Facebook直播重提被性騷擾一事，更揭發王丹每次出遊一定要有男同志「小鮮肉」陪同。



徐豪謙提到，王丹在KTV內伸手入他的衣服、摸他的腰時，是帶有情慾意味、堂而皇之的觸摸；當時他的腦袋一片空白和驚嚇，他將對方的手拉開，調換到其他座位去迴避。

事發時，徐豪謙的男友也在KTV內，但他被觸碰的身體不舒服感，讓他未厭惡到要馬上立即逃離現場，他也沒有當場向王丹表示：「你這樣做很不妥！」

清大碩士徐豪謙開直播，直指王丹是性騷慣犯。（影片截圖）

徐豪謙指出，在六四爆出此事是巧合，也直指王丹是性騷擾慣犯。以他和王丹相處13年以來所知，王丹出遊一定要有小鮮肉在身邊，對小鮮肉的需求無所不在；王丹喜歡與大家吃圓桌熱炒，一邊是助理，另一邊坐一個他覺得不錯的「小鮮肉」，喝酒後也會把手放在他的大腿上。

有人質疑徐豪謙被性騷擾後，為何仍與王丹聚會喝酒吃飯。徐豪謙解釋，男性之間的碰觸，性別權力壓迫關係沒有那麼重，被騒擾受到的驚嚇恐懼，平均來說不如女性這麼大，他也非典型性騷受害者，當下仍可沈靜處理或化解此事，例如換位置坐。