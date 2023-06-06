被指拍女子臀部　台總統府資政昨提告　今撤告請辭：指控莫須有

近日台灣政壇爆出多宗性騷擾案，同時涉及藍綠陣營。遭匿名人士指控涉及性騷擾的台灣總統府資政顏志發昨天（5日）表示已提起刑事訴訟，但今天（6日）則表示撤回之前提出的刑事訴訟，且已向台灣總統蔡英文請辭資政一職，會全力配合調查。他強調性騷擾指控是莫須有，希望調查結果能還他公道。



綜合台媒報道，顏志發長期擔任由蔡英文支持者成立的民間組織「小英之友會」全台總會長。日前顏志發疑遭小英之友會一名前員工匿名爆料涉及性騷擾，指2018年時，「有一位總統府資政」叫受害者坐在旁邊講事情，卻把手放在受害者大腿膝蓋；還有一次，是受害人記錄完待辦事項後，準備離開，卻被這位資政用手拍了一下臀部等。

顏志發昨天發出聲明，表示他已提出刑事訴訟，盼能釐清案件真相，讓正義得以伸張。

顏志發今天再發出聲明，表示本於尊重並支持性平調查的專業與權威，他即日起先行撤回對不實言論提誹謗的刑事訴訟。他也將全力配合性平調查，務求事實曲直終得公斷。

顏志發指，為避免遭有心人進行政治操作，混誤真相焦點，他已向蔡英文請辭資政一職。顏志發強調，自己絕不曾有外界無端指控的不名譽言行，所謂「性騷擾」更是莫須有。