台男稱王丹9年前紐約酒店強吻他、意圖強暴　今提告強制性交未遂

中國民運領袖王丹早前被台灣一名李姓男子公開指控，9年前在美國紐約一間酒店內，對他緊抱強吻，更指王丹強暴未遂。李男今天（7日）上午到台北地檢署遞狀提告，向王丹提告強制性交未遂。



台媒《聯合報》報道，李男今日表示，王丹為人師表，不應該做出這樣的事，只希望能把過往遭遇講出來。李男稱，如果有其他學生受害，可以到台灣清華大學性平會申訴，受害者願意站出來都很需要勇氣，呼籲受害者重視應有的權利。

王丹今天上午也在Facebook回應事件，表示他會坦誠面對司法檢視，不會有任何逃避，只希望司法秉公處理，還原事件真相。他原本計劃向台灣清華大學爭取續聘，不過面對司法，需要大量的時間和精力，他已經向台灣清華大學社會所正式撤回續聘申請。

王丹被控性騷擾。（胡家欣攝）

據早前報道，該名為「李援軍」（李元鈞）的網民6月2日在Facebook上公開指控王丹。據他表示，事發於2014年6月6日。當時，他即將滿20歲，在台中某次聚會中認識了王丹和他的謝姓助理。王丹那時候便提出邀約，說他要回美國一趟，問自己要不要跟他一起去見見世面。

李男表示，他答應了這趟為期約一周的美國行。李男續指，到了紐約之後，王丹安排他及謝姓助理一起先在法拉盛的酒店同個房間住幾天，再前往洛杉磯。抵達酒店稍作整理後，謝姓助理出門了，王丹則回到飯店，「房間裡面只剩下我和王丹」。李男稱，當時自己在床上用手提電腦，王丹走向床邊的窗戶，招呼著自己說：「來到紐約怎麼一直在用筆電，不來看看外面的風景嗎？」而他雖然對於窗外風景確實沒什麼興趣，但基於尊重，還是意思意思走去窗邊看看。「才走到窗邊，王丹便從後面用力地環抱住我，並對我強吻。」

李男表示，一時之間自己還沒反應過來，王丹便把其推到床上，持續強吻，並試圖解開自己的衣褲，「我當時嚇到不知該作何反應，情急之下，我將王丹推開，並說來美國前肛門處因為肛門廔管才剛開刀完，還沒復原，請他不要這樣」。之後他表示，雖然王丹確實收手了，但接下來的一周，自己卻持續面臨他時不時的言語挑逗、性騷擾笑話，以及持續明示、暗示，希望自己跟他一起睡。而他當下反映給王的助理，但對方也並沒有給予任何協助，「只跟我說王丹是在開玩笑、鬧我的」。

李男稱，他真的很害怕，那一趟美國行是他此生最害怕的時光之一，「在美國我人生地不熟，言語也不通，我完全無法報警，我也不曉得該怎麼辦，只能一直忍耐，忍耐到我返國之後，我將我自己關在租屋房內好幾天，每天用哭泣及恐懼，試圖忘記那強顏歡笑、故作鎮定的七天」。後來，他完全不願意再跟王丹及他的助理有任何聯繫，但他留下了那時求救的訊息，以及到過王丹加州住所的車房照片，「所言一切皆為真實」。

限6月6日道歉否則提告

其後李男在6月4日在台北市議員林亮君及律師陪同下召開記者會，拿出多張相片，指自己有好好保存相關證據。相片內容為王丹在美國的私人住所。李男指，自己拍攝的相片內容如書桌擺設、掛畫等都與王丹在社群的公開內容相符。他同時表示自己沒有捏造任何內容，如果王丹未邀請他，他無法拍到相關相片。

李男當時要求王丹於6月6日結束前正面回應並公開道歉，否則將帶著所有證據提告。