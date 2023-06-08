柯文哲談釣魚台問題被指再失言　柯辦：堅持捍衛主權

台灣民眾黨主席柯文哲將參選明年台灣新一屆總統大選，然而台媒報道指，近日談及釣魚台議題時，他表示台灣人民不是想要釣魚台那塊土地，只要能捕魚就可以，結果引發藍綠兩大陣營共同抨擊，認為柯國際常識嚴重不足、不做功課、輕蔑主權。對此，柯文哲辦公室發言人陳智菡周四（6日）表示，柯文哲身為總統參選人會堅持捍衛主權。柯文哲本人之後亦強調，他從沒說過要犧牲主權，而是一貫主張要先解決老百姓的民生問題。



柯文哲接受日本放送協會（NHK）專訪時談到，一般而言，台灣民眾並非是想要釣魚台那塊土地，只要能在那裡捕魚就可。言論隨即引發爭議，立法院外交及國防委員會成員林靜儀在民進黨立法院黨團記者會上表示，柯文哲自己不在乎主權、輕蔑主權議題，籲不要把台灣所有漁民講成只在乎經濟而已，且如果真的要捕魚，沒有主權的話，就連海巡都沒辦法保護。林又提到柯近年屢有外交失言情況，如2015年嘲笑英國鐵道貿易團的懷錶是破銅爛鐵、曾指華府兩岸專家葛來儀「妳覺得妳有多重要啊」等，質疑國際禮儀、國際關係或政治角色都不懂，這樣怎麼當總統。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗等人也在立法院召開記者會表示，柯文哲在訪日前沒有好好做功課，事實上，台日2013年簽署漁業協議，在重疊海域擱置爭議，雙方漁民都可以捕魚，質疑柯文哲國際常識嚴重不足。國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯則表示，釣魚台的地址是宜蘭縣頭城鎮大溪里，郵遞區號290，強調領土變更需由立法院通過，然後由公民複決後才能決定，即便柯文哲當上總統也無法一人決定主權。

陳智菡表示柯文哲的言論遭曲解。（Facebook）

對此，陳智菡透過Facebook指出，柯文哲接受NHK專訪內容，從日文翻譯成中文，是指一般台灣漁民希望可以在那捕魚，應該先解決沒有爭議的部分，有爭議的待之後再處理；柯也在專訪中明確提到希望日本政府予以回應，讓台灣漁船便於在周圍海域捕魚，但部分報導標題掐頭去尾，竟變成台灣不要釣魚台這塊土地。陳強調，柯文哲身為總統參選人會堅持捍衛主權，只是必須從現實出發且兼顧台灣漁民的民生需求，並把握機會在日本主流媒體上，為台灣漁民發聲。

而柯文哲本人回應時也強調，自己一貫的主張就是先解決老百姓的民生問題，有爭議的慢慢處理，不要意識形態卡在那。