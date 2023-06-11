台北知名鹹粥店老闆娘遭槍殺　疑熟客表白遭拒起殺機　過程僅30秒

台北市北投區關渡一家知名的鹹粥店昨日（10日）發生槍擊案，引發全台關注。43歲的越南籍老闆娘遭人近距離開槍擊中左胸口，當場出血倒地送醫不治，犯案過程僅30秒。51歲周姓男疑犯於今日（11日）凌晨落網，警方初步調查指涉及情殺。



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綜合台媒報道，嫁來台灣約十多年的43歲死者潘女，所經營鹹粥店因價格便宜、口味道地，在當地頗具盛名；涉案的51歲周男離婚後獨自在台北工作，因周男曾到潘女的店內消費，進而開始積極追求。

周男過去曾向潘女告白示愛，只是潘女早在18年前就與丈夫結婚且育有2子，因此拒絕了周男的告白後，並未多加理會。

周男近日懷疑潘女另結新歡，心生不滿，10日下午獨自騎電單車前往鹹粥店，發現潘女在店內，把電單車停放在店門外，進入攀談，隨即持槍射殺死者。救護人員獲報到場，發現潘女左胸受傷流血，口鼻也出血，地面留下大攤血跡，已無呼吸心跳，送醫急救仍傷重不治。

周男事後騎電單車離去，當地警方今日（11日）凌晨2時多拘捕周男，預計將周男依涉嫌刑法殺人、槍砲彈藥管制條例等罪，移請台灣士林地方檢察署後續偵辦。