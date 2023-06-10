強吻、捏胸兼脫衣　台駐菲律賓代表涉性騷擾菲籍女秘書遭解職調查

台灣政壇「#MeToo」風暴持續，前駐菲律賓代表徐佩勇近日遭爆料指其性騷擾菲律賓籍女秘書。台外交部周五（9日）晚間表示，當局4月獲悉此案，認為事關重大，已立即依相關規定採取處置措施，將徐佩勇解職並調部，案件目前正進行調查中。



台外交部發言人劉永健表示，當局對性騷擾採取零容忍態度，訂有「外交部性騷擾防治申訴及調查處理要點」，並於今年3月1日進一步訂定駐外機構性騷擾申訴案件處理原則，採多元申訴管道。如接獲申訴人提出性騷擾事件申訴並確認受理後，當局將組成專案小組進行調查，並將調查結果送交申評會審議。

爆料者在PTT網站指稱，涉事菲律賓籍秘書在2022年畢業後進入台灣駐菲代表處工作，擔任徐佩勇秘書，詎料遭到徐佩勇摟抱、強吻、捏胸、強行脫衣、觸摸私處等性騷擾，她多次檢舉皆石沉大海。而徐佩勇4月30日奉調回台，還在馬尼拉豪華海鮮大酒樓開30席慶祝。

爆料者還附上女事主的Twitter截圖，指她疑似出現創傷症候群。6月3日，她在Twitter發文指出，除了創傷，沒有任何言語可以形容這段記憶，她沒想到自己會這麼早就哭泣著醒來。

另一方面，許多台商聽到消息後相當震驚，菲律賓台灣同鄉會會長梁乙元就表示，憂慮事件曝光後將影響台灣在菲律賓的形象，建議代表處派女性員工前往女秘書家中慰問，並降低事件對台灣形象的負面影響。另部分台商表示，事前已有耳聞性騷擾傳言，但不知真偽。