台空軍上校座艙內自拍洩F-16戰機細節　遭記過調職

台灣空軍一名上校駕駛F-16戰機時在機艙內自拍，頭盔鏡面清楚反射到儀錶板，他更拍攝了多張僚機（wingman）的編號。

台灣空軍司令部證實，涉事的呂姓上校違反規定，除了被記2次小過，同時調離原單位，目前已非主管職位。



《三立新聞網》報道，呂姓上校駕駛F-16戰機時違規攝影，戴頭盔面罩在機艙內自拍，頭盔卻清楚反射出手機、儀錶板。

投訴民眾稱，任何儀錶板上面的操作，都不能讓一般民眾或是其他人知道，「這是類似有點洩露軍事（機密）的感覺」。儀錶板上有「抬頭顯示器」，洩露參數就能掌握該架戰機的性能。同時，飛行員還拍攝了幾張僚機編號，也會暴露戰機地區。

呂姓上校駕駛F-16戰機時在機艙內自拍，頭盔鏡面清楚地反射到儀錶板。（影片截圖）

投訴民眾又稱，當執行任務時，飛行員是不能隨身攜帶手機，「你不要說在上面玩手機幹嘛拍照的，這都是非常誇張的行為」。

報道指，按照規定，進入營區內都會啟用「MDM」智慧型手機自動化管理系統，藍芽、定位、前後鏡頭全部上鎖，沒有提前申請絕不能拍照攝影。

台灣空軍司令部回應稱，呂姓上校違反「國軍資通安全規定」被記小過2次，調離單位，已非主管職位。對此，投訴民眾認為懲處太過草率，所有花費都是民眾的納稅錢，「一趟戰鬥機起飛，所消耗的不只他的人力還有燃料費，還有所有辛苦的地勤人員」。