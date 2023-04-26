台軍酒後於餐廳上演半裸「騎馬打仗＋接吻」　大量照片流出挨轟

駐地台南歸仁的台灣陸軍航特部遭爆料，有台軍官兵在營區附近某餐廳飲酒作樂時，玩得太過火，其中一人還脫掉上衣，由另外一名同袍跨坐腿上玩起「男男親嘴」，畫面引發爭議。



對此，台陸軍航特部25日表示，雖然當時官兵是休假，但的確言行不當，有損軍譽，全案正實施調查中。

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台陸軍航特部被爆料日前有一群官兵弟兄休假時在營區附近的餐廳吃飯，不顧當時有其他民眾觀看，大聲喧嘩、吵鬧。

據爆料者提供的照片顯示，其中1人還脫掉上衣坐在椅子上，而另一名官兵則跨坐其腿上，玩起騎馬打仗遊戲，還當場上演「男男接吻秀」，引發外界抨擊玷損軍人形象。

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對此，台陸軍航特部25日表示，所屬飛行訓練指揮部士高班學員，外散期間於營外餐廳餐敘，惟部分學員酒後失序，言行不當，有損軍譽，全案刻正實施調查中。

航特部強調，學員言行不檢損及台軍形象，將召開檢討會深切檢討，並依調查結果，核予適懲；另將援為案例，加強官兵軍法紀教育及營外動態掌握，確維台軍形象。

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