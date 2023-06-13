前波蘭駐台外交官遭太陽花學運發言人指控性侵　駐台辦：配合調查

前波蘭駐台副處長李波（Bartosz Ryś）近日遭到前台灣太陽花學運發言人「L女」指控對其性侵害，波蘭台北辦事處周一（12日）發聲明指出，李波去年11月中旬任期屆滿後，向檢調單位做完必要解釋才離台，該處反對任何形式的騷擾侵害。



L女近日透過Facebook指控李波去年9月性侵她，即便期間她一直不斷喊出「不要，住手，拜託，請你停止」，並試圖拍兩下要對方放開，但最終都無果，她還形容當時的狀況，「物理上，我的身體留了下來，但感覺得到靈魂抽離往上飄，停在右上角的天花板，這樣」。

波方聲明。（波蘭台北辦事處Facebook）

波蘭台北辦事處在聲明中指，該處配合台北市政府警察局、地方檢察署及外交部進行對於2017至2022年期間派駐在台北的李波調查程序。經台北市警方調查，此審查程序並不受李波的官方身分影響，而當2022年11月中旬李波任期屆滿後，他仍留在台灣向台灣檢察署進行一切必要解釋及澄清後，才離開台灣 。

聲明又指，波蘭台北辦事處反對任何形式的騷擾侵害，深信促進尊重、平等及專業文化的價值，並承諾會繼續建構波蘭及台灣人民之間的關係。

而李波本人也在Twitter上回應，台北地方檢察署、台灣高等檢察署的檢察官已認定指控不成立，同時指出L女在過程中向他要求250萬元新台幣（63.7萬港元）的和解條件以交換其撤回指控。在這樣的脈絡下，他不能排除案件是為了索取金錢而提出的指控，也可能構成誹謗。他又強調自己並沒有享有外交豁免權，在刑事程序中與一般台灣民眾適用相同的程序，呼籲為了他家庭的和諧，外界能暫時先別轉發有關言論。