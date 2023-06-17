持港護照女手撕入台登記表　被起底是校長後關專頁並稱「失業啦」

本月10日，一名擁有香港護照的旅客「Macy」搭機到台灣時撕毀「入國登記表」，並在抖音拍攝影片稱「你算哪門子的『國』」，但因她持香港護照不用填表，順利入境台灣。事件引起爭議，Macy被起底18年前從湖北武漢移居香港，是一所補習社的負責人。隨後，Macy不但刪除抖音上的爭議影片，也關閉補習社的專頁，還在向網友回覆時提及自己「失業啦」、「要提早退休」等。



據早前報道，Macy入境台灣前，在飛機上拿到入境台灣的登記表，但上面寫有「入國登記表」。她表示，看到登記表上「入國」兩字，讓她氣到直接撕毀表格。不過，因Macy持香港護照，不用填表，最後順利入境台灣，展開為期4天的行程，更曬出在高雄遊玩的照片。她又稱，自己喜歡到台灣旅行，即便不認同台灣的體制，「也不影響我熱愛『我們國家』這片美麗的寶島」。

台媒報道稱，Macy本姓劉，來自武漢，18年前移居香港，10年前創立教育機構，是機構的創辦人和校長，學歷背景是武漢大學法學士學位，主教科目為小學中文（高年級）、中學中文。此外，她也常在抖音分享四處出國旅遊的影片。

Macy被爆料是香港教育機構的創辦人。（翻攝三立新聞）

撕毀登記表的畫面曝光後，Macy引來大量網民撻伐。而隨著身份曝光，她被發現緊急將補習班專頁關閉，只剩私人抖音帳號開放，並刪除了在飛機上撕毀入國登記表的影片。

對於輿論質疑，Macy也回應，稱覺得做法欠妥的，並承認自己衝動了。但她強調自己沒有說謊，更不靠抖音博流量，也從來不要做網紅，自己拍抖音幾年，一直純分享，沒有賺過錢。她也指出自己失業了，但就堅持撕台灣「入國登記表」的行為沒有錯，「冇計，各人有各人政見」。

值得一提的是，就事件，台灣陸委會副主委兼發言人詹志宏日前表示，既然到台灣就要依法規入境，「將來她（Macy）如果不喜歡來，我們也不會歡迎他來」。

台媒《自由時報》則引述知情官員說法稱：「該女侮辱我國國格，未來要再來台灣，無法直接辦理網上簽證，主管機關已將身分予以註記，須以專案方式辦理簽證，政府有權駁回。」