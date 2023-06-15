台女自稱「Taiwanese」遭中菜館老闆呼滾蛋!網民憑一點疑自導自演

作為餐廳的老闆當然希望越多客人光顧越好啦，但日前內地瘋傳一段一名於非洲津巴布韋開設中餐館的內地女子表示，自己將一位自稱為「Taiwanese」的台灣客人當場趕走，並指她的餐館只會接待「中國台灣人」，所有稱「Taiwanese的都給我滾蛋」。影片引起內地網民熱烈討論，但有網民亦因1點懷疑拍攝者為「自導自演」。



影片瘋傳後，餐廳老闆拍攝影片感謝網民支持。(圖自ice Liu@抖音)

近日，一名於非洲津巴布韋開設中餐館的內地女子，於抖音上發布一條影片表示，自己於餐館內正吃著餃子，遇到一位來自台灣稱自己「不是中國人」，是「Taiwanese」的女遊客，讓她當場拒接接待該客人，並將其趕走。她表示自己的餐廳「同福酒店堅持一個中國，不用上我這門口來吃了阿!Taiwanese都給我滾蛋，你是台灣人可以，中國台灣人」，老闆娘更於評論區想網民表示「她就是個女的，要不我得抽他，昨天沒把我氣死」。

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瘋傳影片中並沒有當事人畫面(圖自ice Liu@抖音)

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影片一傳出後立即於網上瘋傳，有不少內地網民激讚老闆娘的做法，表示「幹得漂亮，攆走，不伺候」，「沒毛病」，「祝生意興隆」，更表示「給這老闆娘說，我砸鍋賣鐵，裸奔也要娶她」。但有網民則卻對影片的真假感到懷疑，指「這種情況我很懷疑真實性」，因有網民指出，女老闆當時所拍攝的影片全程只有其吃餃子的畫面，既沒有露面，片中亦沒有老闆所說的該位台灣女客人的身影，沒有任何影像的憑證，全段影片都是老闆娘自己「自說自話」，令人有些許懷疑是否真有其事，還是拍攝者「自導自演」。