持港護照女手撕入台登記表　台媒引述官員：她以後來台或駁回申請

6月15日有媒體報道，一名擁有香港護照的旅客「Macy」搭機來台時撕毀「入國登記表」，並在抖音拍攝影片稱「你算哪門子的『國』」，但因她持香港護照不用填表，順利入境台灣。



台灣陸委會副主委兼發言人詹志宏表示，既然到台灣就要依法規入境，「將來她如果不喜歡來，我們也不會歡迎他來」。台媒《自由時報》則引述知情官員說法稱，「該女侮辱我國國格，未來要再來台灣，無法直接辦理網上簽證，主管機關已將身分予以註記，須以專案方式辦理簽證，政府有權駁回。」



6月10日，持香港護照女子Macy入境台灣前，在飛機上拿到入境台灣的登記表，但上面寫有「入國登記表」，Macy表示，她看到登記表上「入國」2字讓她氣到直接撕毀表格。不過，因Macy持香港護照不用填表，順利入境台灣，更曬出在高雄遊玩的照片。

針對網民質疑為何她可以順利入台，Macy解釋，自己持有香港護照，因此入境的時候完全沒有人檢查她撕毀的登記表，「我就這麼直接來到了高雄」，最後Macy還說，自己喜歡來台灣旅行，即便不認同台灣的體制，「也不影響我熱愛『我們國家』這片美麗的寶島」。

Macy因持香港護照，仍順利入境台灣。（翻攝抖音）

台媒報道稱，Macy來自武漢，18年前移居香港，10年前創立教育機構，她是機構的創辦人和校長，學歷背景是武漢大學法學士學位，主教科目為小學中文（高年級）、中學中文。

台媒指出，Macy在香港教授普通話和中文，還成立了教育機構，此外，她也常在抖音分享四處出國旅遊的影片。

Macy被爆料是香港教育機構的創辦人。（翻攝三立新聞）

陸委會：她如果不喜歡來，我們也不會歡迎她來

針對Macy撕毀入台登記證一事，詹志宏回應指出，既然到了台灣，就需要依照台灣的程序、法規入境。

詹志宏表示，「不管他用什麼樣的方法來表達，入境的話畢竟還是要遵守中華民國的法律，這是逃不掉的，可能因為他在開補習班，可能他要創造這個聲量，但是，用這樣一個手法是非常的不可取，將來他如果不喜歡來，我們也不會歡迎他來。」

《自由時報》則引述知情官員說法稱，「該女侮辱我國國格，政府已迅速做出處置，未來要再來台灣，無法直接辦理網上入台簽證，主管機關已將身分予以註記，須以專案方式辦理簽證，政府有權駁回。」