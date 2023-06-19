辯稱是藝術　黃子佼涉強吻誘拍17歲女裸照　台中地檢署：依法偵辦

【黃子佼承認性騷擾】台灣女網民Zofia在Facebook稱，有知名藝人在她未成年時強吻她，又涉嫌以拍攝藝術照為由，拍攝她的裸照。藝人黃子佼今天（19日）中午在Facebook發布影片，承認涉案後失聯，據傳已住進醫院。因女網友指稱案發地點在台中，台中地檢署表示，尚未接獲任何資料，若有違法事證，將依法偵辦。



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台媒《聯合報》報道指，旅居在法國的女網友Zofia指，在十多年前，當時17歲的她透過朋友介紹，認識一名演藝圈的大前輩，但曾在宿舍樓下被該名藝人強吻，後來該名藝人道歉後，她又前往台中市老虎城購物中心，替該名藝人的主持活動探班。

女網友稱，該名藝人邀她到長榮酒店的房間內，以要辦藝術展為由，要求她脫掉上衣拍照，還強調「是藝術」，她控制不住情緒落淚後，該名藝人仍持續拍照，還稱「你流淚的時候也很美」。

雖然女網友沒有在文章內指名道姓，但網友指涉案藝人就是黃子佼，案發時疑似黃子佼在老虎城主持電影「球愛天空」的首映記者會。

黃子佼也在今天中午連續在Facebook發布三則影片致歉，承認涉案，不過隨後即刪除影片，更失去聯繫，其後更傳出黃子佼因意識模糊，被送進醫院治療。

台中地檢署表示，有關黃姓藝人疑涉有違反兒少性剝削條例一事，如有犯罪情事及相關事證，地檢署將依法偵辦。