台搞笑藝人被指對女模揉胸磨蹭更企圖扯下底褲　經紀人：沒有印象

有台灣網友今日（19日）爆料稱，指十幾年前踏入演藝圈時，幸運被選上某節目班底，不料卻遭一名男星伸出狼爪，藉口要送她回家，卻在車上伸手解開她內衣揉胸，還企圖拉下她的底褲，熊抱她在大腿上用力磨蹭。



由於該網友在文中提及涉事者是搞笑藝人，老婆是知名台語歌手、副業賣雞排，被認為指的就是藝人NONO（本名陳宣裕）。NONO則透過經紀人表示「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會承認，但沒有印象的事怎麼回應！」否認爆料內容。



台灣搞笑藝人NONO。（《ETtoday新聞雲》）

一名曾擔任小模的女網友19日發文稱，事發時是個小模，幸運被選上節目班底，當時這名男藝人一進去攝影棚，就立刻跟她要電話，「礙於馬上就要開錄，當下我緊張的不知所措，迅速的將我電話號碼說出口」，錄完節目後，對方說要載她回家，一開始本來拒絕，但當時很晚沒公車，加上為了省錢，也覺得對方不會有踰矩行為，於是答應。

女網友稱，只是沒想到，對方載她到台北大稻埕，「一下車後，沒經過我同意先是抱了我一下，後來突然開啟後座車門把我拉了進去，我還沒來的及反應，已經被他整個魁梧的身體壓在後座，我開始反抗，他一陣瘋狂親吻，手也不停的伸進去開始拉扯我內衣揉胸，甚至伸進去我裙子裏企圖想要將我底褲扯下，他解開褲頭，將我熊抱坐在他大腿上用力磨蹭，當時我使出最大的反抗力量，只一直不停的求饒、拜託⋯ 一陣混亂後，只知道最後他鬆手」。

女網友續稱，對方停手後，突然變溫柔的語氣說：「來，把衣服穿好！我載你回家。」女網友趕緊穿好衣服，路上她不發一語，只知道身體不停的顫抖著，對方卻若無其事的講了個黃色冷笑話，更讓她感到令人難受的是，「他還一副輕鬆樣邊開車邊上下其手摸著我大腿笑著說：『不要緊張！ㄧ回生二回熟⋯』」，對方一句道歉都沒有，她下車後瞬間全身攤軟在路邊放聲大哭。

這名女網友在文章中給出「他是知名搞笑藝人，老婆是個很棒的台語歌手，副業雞排做的非常成功」的背景資料，被懷疑是NONO。對此，NONO透過經紀人表示：「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」而朱海君方面也因為對方沒指名道姓，沒有要回應。