黃子佼被指車內強吻17歲少女　衛福部：涉強制猥褻　最重判監5年

【黃子佼承認性騷擾】台灣藝人黃子佼被指在十多年前在車內強吻一名17歲少女，又藉故找她去酒店房間，以藝術為由迫使她脫上衣拍裸照，黃子佼今日（19日）已公開承認道歉。



台灣衛福部保護司表示，依據消息推估，事件發生當下應在《兒童及少年性剝削防制條例》修法前，在拍攝裸照方面沒有相關罰則，但強吻等事可能涉及強制猥褻，依《刑法》可處6個月以上、5年以下有期徒刑。



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據早前報道，旅居在法國的女網友Zofia指，在十多年前，當時17歲的她透過朋友介紹，認識一名演藝圈的大前輩，但曾在宿舍樓下車內被該名藝人強吻，後來該名藝人道歉後，她又前往台中市老虎城購物中心，替該名藝人的主持活動探班。

女網友稱，該名藝人邀她到長榮酒店的房間內，以要辦藝術展為由，要求她脫掉上衣拍照，還強調「是藝術」，她控制不住情緒落淚後，該名藝人仍持續拍照，還稱「你流淚的時候也很美」。

雖然女網友沒有在文章內指名道姓，但網友指涉案藝人就是黃子佼，案發時疑似黃子佼在老虎城主持電影《球愛天空》的首映記者會。

黃子佼也在今天中午連續在Facebook發布三則影片致歉，承認涉案，不過隨後即刪除影片，更失去聯繫，其後更傳出黃子佼因意識模糊，被送進醫院治療。

衛福部：檢警知悉就要啟動偵辦

台灣衛福部保護司長張秀鴛表示，依據消息推估，事件發生當下應在《兒童及少年性剝削防制條例》修法前，在拍攝裸照方面沒有相關罰則。

張秀鴛續指，車內強吻等行為恐涉及強制猥褻，屬於非告訴乃論，即不需要被害人提告，只要檢警知悉，就要啟動偵辦。若經調查確認屬實，恐面臨6個月以上、5年以下有期徒刑。

據台灣《刑法》規範，強制猥褻追訴期可達20年。

張秀鴛又強調，目前針對兒童、少年，已有制定《兒童及少年性剝削防制條例》，當中針對成人對兒童、少年拍攝裸照或持有裸照，依情節都有相關罰則。