2024台灣大選｜朱立倫稱國民黨候選人已準備：料5月完成所有作業

台灣2024年初舉行新一屆總統大選，民進黨已提名兼任黨主席的副總統賴清德出征，國民黨方面則將採徵召方式決定總統人選，惟仍未定案。對此，黨主席朱立倫周四（27日）表示，主要候選人皆已都準備好，會在合適的時間，進行提名，預計會在5月完成所有作業。



朱立倫表示，相比過去幾屆，今年所有的作業都來得更早，會致力達至整合、團結。目前，黨內整合已完成，大家有共同目標與意見，現在進入泛藍、非綠團結的階段，但不能拖延，相關作業一定會比過去早完成。就具體時間，朱表示，國民黨8年前總統提名是6月中旬、4年前拖到7月20日，這都太晚，預計這次會在5月完成所有作業。

新北市長侯友宜被認為是代表國民黨參加2024年台灣總統大選的熱門人選，同時，鴻海創辦人郭台銘亦爭取成為候選人。對於是否擔心出現分裂狀況，朱立倫表示，國民黨一定會推出最強、最好的候選人，但單靠該黨的力量不夠，要團結所有泛藍與非綠的朋友，期間每一位都是自己人，大家要用面對自己人的態度，多說好話，以正面態度團結大家。他強調，幾星期後，大家都是一個團隊，不論是侯友宜、郭台銘，或是民眾黨主席柯文哲，都是最強戰隊。