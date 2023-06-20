勇揭黃子佼性騷擾　Zofia：有更多弱勢悲劇的｢房思琪｣沒重生機會

【黃子佼承認性騷擾】台灣女網民Zofia早前在Facebook稱，有知名藝人在她未成年時強吻她，又涉嫌以拍攝藝術照為由，拍攝她的裸照。藝人黃子佼昨天（19日）在Facebook發布影片承認涉案。



Zofia今日（20日）早上再在Facebook表示，分享遭黃子佼性騷擾的往事，是盼望不要再有更多受害者，社會上還有更多「房思琪」，可能一蹶不振甚至失去生命，連重生的機會都沒有。



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據早前報道，Zofia早前指，在十多年前，當時17歲的她透過朋友介紹，認識一名演藝圈的大前輩，但曾在宿舍樓下被該名藝人強吻，後來該名藝人道歉後，她又前往台中市老虎城購物中心，替該名藝人的主持活動探班。

Zofia稱，該名藝人邀她到長榮酒店的房間內，以要辦藝術展為由，要求她脫掉上衣拍照，還強調「是藝術」，她控制不住情緒落淚後，該名藝人仍持續拍照，還稱「你流淚的時候也很美」。

雖然Zofia沒有在文章內指名道姓，但黃子佼昨天已在Facebook發布影片承認涉案。

黃子佼在直播中承認為涉事人，更直認心裡有點變態。（fb@黃子佼）

Zofia今日在Facebook指，當初分享這個「#MeToo」事件，僅是希望不要有更多的人成為受害者，讓大家一起關注這樣的社會議題，也很意外原來很多人和她有一樣的情況，她相信在社會上很多角落這樣的事件持續在發生中，有更多弱勢、悲劇的「房思琪」在角落偷偷憂鬱、哭泣，甚至一蹶不振、失去生命，「一點重生機會也沒有！」

Zofia表示，希望社會能夠持續關心及接住受害者，保護並教導孩子要小心，最後她感謝大家關心，也呼籲不要攻擊她的家人，將不會再回應事件。

此外，據台媒《ETtoday新聞雲》報道，對於黃子佼情緒崩潰自殘，Zofia透過經紀人回應稱：「很遺憾黃子佼先生選擇以這樣的方式面對和處理問題。」也澄清到飯店探班意外被拍裸照的是2011年，當時她約20歲，距離強吻事件已隔幾年。