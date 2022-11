猴痘｜內地首宗輸入個案毒株成功分離　證病毒通過飛沫和接觸傳播

11月18日,《中國疾病預防控制中心周報(英文)》發布文章《Methods and Applications: Isolation and Characterization of Monkeypox Virus from the First Case of Monkeypox — Chongqing Municipality, China, 2022》。

文中指出,該研究成功分離出中國首宗輸入性猴痘病例的猴痘病毒毒株,被命名為MPXV-B.1-China-C-Tan-CQ01。



9月16日,重慶市發現一宗輸入性猴痘病例,患者為自國外中轉重慶入境人員,其猴痘病毒毒株屬於西非譜系B.1分支,為中國首宗輸入性猴痘病例。

文中介紹,該研究不僅成功分離出中國首宗輸入性猴痘病例的猴痘病毒毒株,還開發了用於猴痘病毒毒株感染性滴定的斑塊測定,以及用於該病毒毒株中和抗體(nAb)檢測的斑塊減少中和試驗(PRNT)。

文中提到,此前已有從皮損拭子、肛門拭子、尿道拭子和精液等中分離出的複製能力正常的猴痘病毒的報道,但很少有使用咽或鼻咽拭子進行猴痘病毒分離的報道。

在患者沒有口腔病變的情況下,該研究從咽拭子中分離出具有複製能力的猴痘病毒,表明咽部位存在足夠的傳染性病毒,導致猴痘病毒可能通過口腔飛沫傳播和接觸傳播。

據此前報道,患者為29歲的中國籍銷售人員,他於9月2日至8日訪問德國,9月2日曾在柏林有過男男性行為。他隨後前往西班牙,並於9月14日返回重慶。他確診前曾出現喉嚨乾燥發癢、發燒,右腳踝出現紅色皮疹和膿皰。

經過檢測,上述病例中的猴痘病毒 (China-CQ202209)屬於西非系B.1支,與6月21日採集的德國病毒高度同源。