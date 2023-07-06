台藝術家爆曾性侵13歲契女喊：我很大妳忍一下　逼拍裸照乳頭特寫

台灣metoo事件從政治圈延燒到娛樂圈，近期延燒到藝術界。一名女性藝術工作者R昨日（7月5日）在個人FB指控，台灣當代藝術家謝春德自她13歲起長期性侵、拍裸照，R因擔憂謝春德會告訴父親或傷害2個妹妹，所以一直承受保持著私下讓他摸胸、摸下體，配合他拍照、給他陰毛的關係。遭指控的謝春德截至目前為止未對外回應。



據了解，現年7旬的家謝春德為國內知名藝術家、攝影師，曾多次在台灣知名美術館展出，1986年他拍攝「時代的臉」攝影系列，為三毛、趙無極、席德進等拍攝肖像，揚名一時，2011年他也曾參加威尼斯雙年展。他的維基百科介紹，一度被憤怒網民改為「台灣攝影家、藝術家、性侵犯」。



被害女子R在臉書指控，她12歲時幫忙家裡經營的路邊攤外送食物，因此和謝姓藝術家第一次見面。對方猛誇她漂亮，還認她做乾女兒。對方在她國小畢業（13歲）後，建議她父母應該讓小孩受更好的教育，安排她住進他的工作室，節省通勤時間。

未料在第一天R入住熟睡時，謝姓藝術家就對她猥褻。對方在她入住期間會帶她到處看表演、逛書店，兩人一天晚上看完電影後問她，「妳覺得性跟愛是可以分開的嗎？」她回答「可以」，因為她當下想的是對家人的愛。結果就寢時被邀請到主臥室睡覺，遭性侵得逞，R反抗時，謝春德一度安撫她，「我很大，妳忍耐一下就好」。

被害女子R再臉書爆料遭到謝春德侵犯。(Facebook)

她回憶，當時自已的靈魂瞬間脫離肉身，「看著他把我像是充氣娃娃那樣搬弄各種姿勢」，「從此以後晚上我睡著，以上靈肉分離的場面就會發生」。她因為害怕再被侵犯只能每天熬夜、上學才睡覺，結果成績考差，反遭父母責罵。

R說，她後來選擇將秘密告訴鄰居，後來媽媽從鄰居轉述得知，她隔天便離開謝春德工作室，搬回家。

R雖然搬回家中，但因擔憂謝春德會告訴父親或傷害2個妹妹，所以一直保持著私下讓謝春德摸胸、下體，配合他拍照、要求給他陰毛的關係。謝春德摸她胸部時，更藉口「要與最原始的宇宙連結」。R指控被害人不只她，謝姓藝術家也拍了許多被害人的裸照。

直到R升上高中，謝春德再度要撫摸她的胸部，她大哭說「乾爸也是爸爸，我的爸爸不會對我做這樣的事」。對方才停手。在地獄的日子就這樣17年過去了。

R說，如今她36歲了，有一個人人看到都會誇獎可愛漂亮；和媽媽長得好像的寶貝女兒。她想問對方「你現在好嗎」，「我很好，這23年裡我在地獄蓋了一座城堡」。文末她標註謝春德，並寫道「你該出來受死了，畜生」。

據了解，謝春德為曾多次在台灣國立美術館、高雄市立美術館展出，在國際知名的Art Basel、威尼斯雙年展曾展出作品。「靠北藝術 kaobei Art」Facebook Fanpage有網民爆料，國家文藝獎有人屢次提名謝姓藝術家，但因為有評審知道內情，想辦法擋下來。