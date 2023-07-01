Netflix劇集掀台灣#MeToo狂潮 卻淪「內地禁片」陸網民：真諷刺
撰文：聯合新聞網
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台灣#MeToo持續燒，而BBC日前以「Taiwan sees MeToo wave of after Netflix show」為題，點出台劇《人選之人——造浪者》成為這波MeToo運動的關鍵角色，特別是劇中謝盈萱飾演的「翁文方」為王淨飾演的「張亞靜」說出「我們不要就這樣算了」台詞，更是戳重人心，受害者鼓起勇起選擇發聲，不讓事件就此算了。
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一連串名人被爆性騷，特別是演藝圈遭爆性騷者行為讓中國大陸網友也熱議，登上微博熱搜，中國網友還分享劇中金句、轉發該劇截圖，表示台灣#MeToo因該劇而發燒，直言「原来好的電視劇真的可以改變社會」，但也嘆「然後在陸全面被禁」、「蠻好笑，我們連電視劇都要直接給他禁掉」、「原來這部劇的名字都不能被提起了啊，真諷刺啊」。
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還有大陸網友無奈點出「性騷擾我們也有，但被指控性騷擾的民意候選人退選，演員退圈，涉事主管辭職，建立投訴信箱，推動立法完善……我們沒有。」
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