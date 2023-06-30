諸神黃昏！MeToo風暴席捲台政界娛樂圈　誰被指控的情節最可怕？

台劇《人選之人—造浪者》描述執政黨試圖壓下性侵醜聞，沒想到現實情節更為令人咋舌，「#MeToo」浪潮除席捲政界外，更漫延至學界、傳媒界、網紅界等多個領域，並在娛樂圈以極驚人的方式發展，不少形象良好的名人淪為斯文敗類，彷彿神話「諸神的黃昏」。



【懶人包】一個圖輯看清民進黨8宗性騷擾案重點及相關照片：

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三大黨均陷風波 民進黨涉多案

回顧台灣這一輪「#MeToo」浪潮，首先其實是在執政的民進黨黨內爆發，時間大約在5月底開始，多名女性前黨工指控在民進黨任職期間曾遭性騷擾。

台灣基進黨一名男義工更爆料稱，去年參加基進黨內部訓練時遭到性侵，加害者除了在房間內摸胸、觸碰下體，甚至還強制口交，加害者現在還是「民進黨官員」。

除了民進黨外，國民黨和民眾黨也不能倖免。媒體人董成瑜指現任國民黨籍立法委員傅崐萁在2014年曾在餐敘席間對其肢體騷擾，更聲稱其「抱住我的頭親我」。

剛接任新竹市政府發言人的徐千晴透露去年2月才剛到民眾黨擔任發言人，同月就遭到一名上司性騷擾，這段過往仍是她內心一段不愉快的記憶，「自己從沒原諒過伸手的狼」。

當「#MeToo」浪潮遇上大選年

民進黨賴清德、國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲在2024台灣總統大選年三方會戰，「#MeToo」話題自然成為廝殺的重點。雖然民進黨涉案最多最廣，但令人意外的是，賴清德雖然流失了一些青年支持度，整體來說卻未嚴重受挫。

侯友宜並未獲利，未能趁勢崛起，支持率持續低迷，在多個民調中墊底；柯文哲卻扶搖直上，在部分民調上力壓賴清德，成為第一名。有報告指賴清德流失的青年支持度更多流向柯文哲。

柯文哲。（Facebook/柯文哲）

「#MeToo」浪潮連帶衝擊民進黨立委提名作業，太陽花運動學生領袖、民進黨前副秘書長林飛帆被指在其中一宗事件爆發時吃案（指壓下案子），同時成為藍綠陣營箭靶，最後宣布退選立委選舉。

民進黨前副秘書長林飛帆（圖）獲民進黨徵召，參選北市中山北松山選區立委，但隨後爆發性騷風暴，其中一案被指主管吃案，林正是負責督導的副秘書長。民進黨雖公布第一波性平調查結果，認定林飛帆「處置合宜」，但風波並未止歇，林飛帆於6月13日宣布退選。（Facebook／林飛帆）

王丹被告強制性交未遂

在這輪台灣政壇「#MeToo」浪潮中，最為港人熟悉的涉事者為民運領袖王丹。王丹長期在台灣活動，並曾在當地高校任教。王丹被台灣一名李姓男子公開指控，9年前在美國紐約一間酒店內，對他緊抱強吻，更指王丹強暴未遂。李男已向王丹提告強制性交未遂。

一名專欄作家又指控王丹是性騷擾慣犯，13年前在卡拉OK內曾當著其男友的面，將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。

徐豪謙爆料稱，13年前，王丹曾在卡拉OK內當著其男友的面，將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。（Facebook@徐豪謙）

娛樂圈一眾藝人翻車下馬

當「#MeToo」風潮吹到台灣娛樂圈並出現各種戲劇性發展時，這議題終於獲一般港人關心。

【相關文章】「你胸部好像豆腐」 啦啦隊女神短今：遭許傑輝約到小房間摸胸（點擊放大瀏覽）：

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許傑輝：涉指篤肛門要求「乳溝夾朱古力」

首先下馬的是許傑輝。許傑輝被黃云歆、短今等多名女藝人及網民指控性騷擾，具體情節包含擔任劇情導演工作時，要求「用乳溝夾朱古力」、戳女學員的肛門、在表演指導時趁機摸女大學生胸部，以及要求女學員穿清涼泳裝拍照當成功課繳交等。許傑輝最後選擇以退出演藝圈的方式謝罪。

點擊放大瀏覽許傑輝早前回應性侵事件全文及最新退出娛樂圈聲明：

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「好男人」宥勝：涉除女員工內衣抓胸強吻舔耳

男演員宥勝向來是「形象非常好的好爸爸」，卻遭爆對女員工上下其手，涉及舔耳、解內衣、從背後環抱等舉動，好爸爸形象受到重挫，對此宥勝回應，「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」

宥勝遭兩名曾和他共事過的同事指控性騷。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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黃子佼：涉強吻誘拍少女裸照 連爆13位藝人醜聞

有台灣女網民稱，黃子佼在她未成年時強吻她，又涉嫌以拍攝藝術照為由，拍攝她的裸照。黃子佼其後在Facebook發布影片承認涉案，隨後有消息稱黃子佼在住處自殘，被緊急送往醫院。

小S是黃子佼前任。（曾寶儀Facebook）

黃子佼事件是台灣娛樂圈「#MeToo」的第一個高潮，在兩岸三地都極受關注，原因之一是黃子佼連續點名13位藝人醜聞，拉好友落水，包括大爆前度小S（徐熙娣）及其胞姐大S（徐熙媛）曾「吸毒嗑藥」，其後大S及小S均發聲明否認。

【圖輯】點圖放大看更多黃子佼照片👇👇👇

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NONO：被指性騷擾25人涉殘廁強暴

搞笑藝人NONO（本名陳宣裕）被接連指控涉嫌性侵。網紅「小紅老師 Anissa」早前召開記者會，表示有多名女性舉報曾遭NONO性騷擾，甚至性侵。

NONO（IG@no_no_0321）

據小紅老師在記者會公布的案例，一名2011年遭性侵的受害女子控訴，當時與NONO互留電話，被NONO送回家時，在車上被他毛手毛腳，對方竟強行進入，她因為太害怕，想要抵抗卻來不及，沒想到NONO卻稱：「沒射就不算，這次就先放過你，你有看過這麼大的嗎？」令她崩潰。

小紅老師指，2015年NONO將一名在101大樓擔任銷售員的女生拖到台北市民大道殘障廁所，在沒做安全措施的情況下性侵得逞。

NONO其後表示「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省」。

據最新消息，小紅老師在6月30日表示，NONO事件的受害者持續增加，目前已有25人。她作為代表以性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女共5罪名向NONO提告。

小紅老師Anissa指多名女性舉報曾遭NONO性騷擾：

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炎亞綸：涉性侵及偷拍未成年人性愛片

炎亞綸被有「抖音男神」稱號的網紅耀樂控訴在他年僅16歲時跟他上床，並偷拍性愛影片外流，最後還被始亂終棄。耀樂更在記者會上指控炎亞綸「第一次違反意願性行為」的經過。

台灣士林地檢署已分案偵辦，但耀樂母親仍到警察局提告，對炎亞綸提出「拍攝兒童及少年性影像罪、性侵16歲未成年者及恐嚇」3項罪名。雖然警方已告知台北士林地檢署展開偵辦，耀樂也到案配合調查，但她仍堅持提告。

黑人陳建州：涉在港出差時「撲床硬上」女星

據大牙描述，兩人2012年在香港的酒店住宿期間，陳建州進入其房間，一進入房間就撲到床上，其後大牙更被陳建州從背後環抱，大牙掙扎後隨著陳建州倒到床上。

《香港01》向本地大律師陸偉雄查詢相關法律問題，陸偉雄表示，根據女方描述，男方的行為涉及非禮罪，女方完全可以在香港報警，但是如果女方在11年後才報警而又無合理理由和證據，相信立案、定罪的機會均很微。

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其後郭源元發長文指控陳建州曾經兩次性騷擾她，郭源元指第一次黑人在工作室把她抱到腿上並向她索吻，而另一次則是在范瑋琪懷孕期間，把她帶到家中想侵犯但未遂。

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「#MeToo」深度討論被忽視

台灣「#MeToo」浪潮仍在發展階段，誠然大眾目前最關心的仍是當中涉及的情節，以及以「吃瓜」心態圍觀形象良好的名人淪為斯文敗類，對於「#MeToo」的本質尚未有廣泛深入的討論。

也有少數藝人對此作出反思。例如隋棠說：「MeToo的本質是甚麼？是達到對於沉痾的補償作用，而每個受害者需要的也都可以不同。」她認為受害者需要的可以是真誠的道歉、是實質補償、或加害者應得之刑罰，甚至只是發洩，強調不要限制受害者想得到的。

歌手鄭宜農也轉述朋友的看法，提醒大家「當運動起源於傷痕，永遠先讓受傷的人說完他們終於能說的話。如果這個時間點沒辦法走到更社會性的、結構層面的討論，我們也要接受這個階段性的事實。」