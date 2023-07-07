手遊老闆呃求職者到KK園區「摘器官」酬金達50萬　2名台人險受害

台灣手遊公司老闆陳盈齊等10人，2021年藉口「擔任英文秘書翻譯」、「協助領拳賽賭金」，詐騙兩名台人出國，實際上是騙到緬甸「KK園區」摘除器官，被騙女子由母親支付泰達幣（USDT）才得以返台；另一名男子則是下車逃跑，才免於受害。士林地院今天宣判，依意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪判陳應執行8年，其餘9名共犯各2年6月至7年6月不等徒刑。



值得一提的是，過去被騙到KK園區販賣器官一說都只是謠傳。台灣法院判決則明確指出，此案的嫌犯的「依意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪」。



起訴書中更寫道，被騙者先到醫院做體檢、打疫苗，再由買家驗貨。台媒更揭露，10名被告均為20至22歲的年輕人，他們「每送1人出國摘器官，可以獲得170萬至200萬元暴利」。（新台幣，下同，約合港幣43萬到50萬元）。



緬甸的「KK園區」從事電信詐騙，器官販賣則˙一直都有傳言。（「驚爆新聞線」YouTube影片截圖）

起訴書指出，陳盈齊經胡姓男子介紹，得知簡姓男子有管道可摘取器官營利，於是3人共謀營利，2021年6月向一名精通英語的求職女子謊稱可出國擔任高薪秘書兼翻譯，隨後安排健康檢查，再將資料交給同夥與泰國器官買家「驗貨」，最後談妥新台幣170萬元酬金。

被騙女子2021年6月18日從桃園國際機場搭機前往泰國，之後被輾轉送往緬甸KK園區，才發現自己被賣了，該女子偷偷上網向駐緬甸台北經濟文化辦事處求救，辦事處緊急通知女子母親。最後，母親不得不聯繫集團同夥，支付新台幣約100萬元的泰達幣，才讓女兒平安歸國。

集團將女子送出境後，因未獲得販售器官的170萬元酬金，盯上另一名男子，謊稱「到泰國協助領拳賽獎金」為由，還允諾返台後可到手遊公司上班，以此誘騙男子在2021年8月前往泰國。

(香港01製圖)

幸好該男子抵達後，從手機Google地圖發現司機一路往北開，與預計的旅館背道而馳，立刻聯絡同學求救；同學叫男子趕快離開，他也趁途中下車休息機會逃跑，並向當地人求助，輾轉流浪3天後順利返台。

全案經檢警搜索偵辦，拘提陳盈齊、袁家翔、胡重慶、楊振楷、簡浩軒、張秉暐、楊舒婷、竇一浚、蘇子晅、卓爾杰等10人到案，依摘取他人器官未遂、以詐術使人出境等罪起訴，並聲請羈押禁見獲准。

士林地院審理後認為，10人正值青壯年，均為20至22歲不等，正值青壯年且具工作謀生能力，竟為獲取高額利益，詐騙被害人到國外摘取器官，導致被害人處於惶恐、無助之境，堪稱惡性重大，因此6日依意圖營利以詐術摘取他人器官未遂等罪，判處陳盈齊8年徒刑，另外9名被告則分別判刑2年6月至7年6月不等，全案仍可上訴。

柬埔寨、菲律賓、泰國、馬來西亞、老撾等東南亞國家被認為是跨境電信詐騙者的熱門聚點。近年來，東南亞國家多次向中國移交詐騙犯。（新華社）

10名被告當庭歡呼 網民對判決不滿

審判長當庭另諭知，被告有人供出共犯可獲減刑，另因每人刑度不同，全案無羈押必要，諭令陳及張姓幹部10萬交保，其餘各以5至8萬元交保。

據台媒報道，10名詐團成員獲知可以交保，人人喜形於色，高呼「可以回家囉！」隨後被帶至法警室，眾嫌紛紛打電話給親友籌錢，場面一片「歡欣」。針對該判決，許多網民批評「判太輕」，有網民指「受害者損失100萬才能逃脫，他們交保居然只要5萬」、「台灣是犯罪天堂嗎?司法改革遙遙無期。」