美委託研究報告：若中共封鎖台灣　全球經濟每年損失2.5兆美元

據英國《金融時報》周四（10日）報道，美國對歐洲國家作出警告，稱一旦台灣發生衝突，將觸發重大經濟衝擊；根據委託研究報告指出，若中國大陸封鎖台灣，全球經濟將每年損失2.5兆美元。



上述研究報告由獨立研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）出具，其研究領域包含中國大陸經濟、社會和政治發展；能源與氣候變遷；印度崛起與先進經濟的重構。報告提到，倘台灣面臨最大衝擊，中國大陸經濟亦會遭受廣泛打擊，全球經濟也連帶著受影響，其中東南亞將遭遇經濟重創。產業方面，半導體供應鏈將受到最大破壞。

而一旦北京採取武統，中國大陸的企業融資便會枯竭，令全球經濟受到嚴重衝擊。作為發展中國家的經濟夥伴，如此衝擊會讓十幾個新興市場皆陷入經濟危機。

報道指，美國正以該報告向歐洲國家強調台灣發生衝突對他們的劇烈影響，兩名知情人士透露，美歐已經開始討論要為可能發生在台灣的衝突預作準備。同時，一些美歐官員相信，對台灣衝突將構成全球經濟巨大損失的憂慮，能有助在「嚇阻中國」的議題上爭取國際支持。美國國務院和榮鼎集團均拒絕評論最報道。

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