遭恐怖情人家暴案二審維持原判2年10月　高嘉瑜：無法彌補傷害

台灣民進黨立委、有「港湖女神」之稱的高嘉瑜遭男友林秉樞拘禁、毆打一案震驚社會。高等法院二審周四（13日）宣判，維持一審原判2年10月有期徒刑。林秉樞律師陳頂新表示，林已知判決結果，他對高嘉瑜再次致誠摯歉意。高嘉瑜則表示，法律判決遠遠不能彌補、補償受害者受到的傷害；如何讓加害者真正反省且不再有下一個受害者，才是最主要的原意。



前年11月，林秉樞被曝在新北市板橋馥都飯店內毆打、拘禁高嘉瑜致其破相，還逼簽自白書與強錄逼供影片等，更因自己母親告別式當日等不到副總統賴清德前來弔唁，而遷怒高嘉瑜逼其跪在母親靈前磕頭。據高嘉瑜記者會上的照片顯示，傷勢導致她鼻青臉腫、面目全非，怵目驚心，「他抓著我的頭髮拖行、暴打我，我的嘴巴都是血」、「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了」，引發公眾同情。

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新北地方法院一審認定，林秉樞行為觸犯多項罪名，包括妨害秘密罪判4月徒刑、妨害名譽罪6月徒刑、傷害罪8月徒刑、妨害電腦使用罪5月徒刑、強制罪6月徒刑、恐嚇罪4月徒刑及偽造文書罪有7罪，共13罪判處計2年10月徒刑，其中傷害罪不得易科罰金，其他罪得易科罰金。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。法院認定原審判決認事、用法、量刑及沒收均無違誤或不當，檢方及被告對原判決的證據取捨及裁量等事項重複爭執均無理由，故駁回上訴，部分罪名不得上訴，部分罪名得上訴；據刑事訴訟法第376條規定，不得上訴的分別為妨害秘密罪判4月徒刑、妨害名譽罪6月徒刑、強制罪6月徒刑及恐嚇罪4月徒刑，至於傷害罪8月徒刑、妨害電腦使用罪5月徒刑及偽造文書罪的7罪（3月徒刑2罪、4月徒刑5罪）可上訴。

判決後，林秉樞通過陳頂新就造成社會資源、司法資源的耗費以及對於高嘉瑜，再次致上最誠摯最深層的歉意。對於審理期間有無談和解等，陳頂新回應，二審期間沒有談和解，因依此前接觸的經驗，對方沒有和解意願，故沒有繼續談下去，當然也可以理解對方身為知名公眾人物，有其考量。但他強調，林秉樞在事發的第一時間就想和解，這想法及念頭至現在仍沒改變。

林秉樞。（聯合報）

陳頂新提到，林秉樞在傷害罪等部分罪名是有坦認犯罪，事實上從初中起，他就有在看身心科，希望法官在此部分，可以審酌減輕他的刑度。他又指，林不應成立犯罪的部分，例如雙方在視訊期間的截圖，有引用通訊保障及監察法、隱私權合理期待等去說明，以及林變造ATM交易明細等，想要為其爭取無罪，但二審法官仍認為這些構成犯罪，他對此只能感到遺憾。至於會否上訴，陳表示，會待收到二審判決書後與林討論研究，再作決定。

另一方面，高嘉瑜表示，其當初之所以上訴就是認為判刑太輕，林秉樞過去的所作所為，不只有令她一個人受傷，因此必須站出來替所有受害者討公道，希望不要再有下一個受害者。至於傷害罪是否上訴會再跟律師討論。

她強調，對受害者而言，法律判刑遠遠無法彌補、也不能補償其受到的傷害，尤其沒有感受到加害者的歉意，或對整件事的反悔、反省。她又表示，林秉樞犯下的罪行遠不止其受到的判決，何況羈押期間可以抵刑期，導致他只要被關幾天就沒事了，「如何能夠讓加害者反省，不要再有下一個受害者，是我們最主要的原意。她進一步批評對方，有法律攻防手段，荒誕不羈且昧於事實，有許多帶風向的言論，未顯露悔意，「我的努力，不是為我個人，是為了跟我一樣的受害者」。