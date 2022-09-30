高嘉瑜遭恐怖情人家暴　被告一審判2年2月　高：過輕、不能接受

去年底，台灣民進黨立委、有「港湖女神」之稱的高嘉瑜遭男友林秉樞拘禁、毆打一案震驚社會。檢方依妨害祕密等8罪起訴，具體求刑3年，全案歷經9個月審理，周五（30日）下午由新北地院一審宣判，林秉樞被判處2年2個月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不得易科罰金。



去年11月，林秉樞被曝在新北市板橋馥都飯店內毆打、拘禁高嘉瑜致其破相，還逼簽自白書與強錄逼供影片等，更因自己母親告別式當日等不到副總統賴清德前來弔唁，而遷怒高嘉瑜逼其跪在母親靈前磕頭。

據高嘉瑜記者會上的照片顯示，傷勢導致她鼻青臉腫、面目全非，怵目驚心，「他抓著我的頭髮拖行、暴打我，我的嘴巴都是血」、「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了」，引發公眾同情。

點擊放大重溫高嘉瑜受傷前後照片▼▼▼

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事後，林秉樞迅速被拘提到案，檢方今年1月起訴他8項罪名，包括強制、傷害、妨害秘密、偽造文書等。林共被羈押226天才獲准交保80萬元新台幣（約19.8萬港元），而高嘉瑜得知後曾公開表示「晴天霹靂，不能接受」。

據報道，審理期間，高嘉瑜批評林秉樞持續說謊、不肯面對錯誤，可見惡性非常重大，冀法官判最重刑度。林秉樞則否認逼高嘉瑜寫自白書，推稱是對方自己要寫的，還當庭向法官訴苦，自稱交保後，出去吃飯脫口罩、搭的士都被人認出來，自己的人生已經毀了，盼審判長給他一個機會。他又堅稱沒對高嘉瑜私行拘禁與強拍不雅影片，還拿出藥單表示自己有在吃藥。

林秉樞。（聯合報）

公訴檢察官在辯論終結時，認為林秉樞犯行明確，另依照精神鑑定報告，案發當時他也沒有精神喪失或耗弱。公訴指出，林秉樞所為對被害人身心面、名譽面、隱私面都造成巨大的傷害，批林的行為惡劣，還否認大部分犯行，建議法院從重量刑。

周五下午，合議庭宣判，依傷害等13罪判處林秉樞2年2個月有期徒刑，其中12罪可易科罰金，以1000元新台幣（約247港元）折算1日，包括強制罪6月、恐嚇罪4月、妨害秘密罪4月、毀謗罪6月、電腦使用罪5月、偽造文書7罪共7月；另傷害罪判刑8月，不得易科罰金。

高嘉瑜在律師陪同下回應判決結果。（聯合報）

對於宣判結果，高嘉瑜回應時數度語塞表示一審判決過輕，被告完全未得到應有的懲罰，並提到事發時自己手機被控制、被迫不能穿衣服，也沒辦法到立法院參加黨團甲級動員，但林秉樞私行拘禁罪行竟被判無罪，她完全不能接受。

高又指，由於判決過輕，請檢察官一定要提出上訴，且受林秉樞傷害的不是只有她，另有十幾名受害者，包括大學教授、名人、法律界人士及單親媽媽，許多人受到的傷害更加嚴重，但都因為怕遭到報復而噤聲。

她進一步稱，自己責無旁貸，必須站出來面對一切，透過揭發惡行以避免再有下一個被害者，未來也會在立法院透過修法來保護被施暴的受害者。