台灣陸委會：84.3%民眾不贊成一國兩制，近九成希望兩岸維持現狀

台灣陸委會7月14日公布民調結果稱，84.3%民眾不贊成「一國兩制」，89.9%不認同解放軍軍機艦持續在我國周邊活動，甚至刻意逾越海峽中線，企圖以武力威脅台灣人民。，



陸委會民調顯示，九成台灣民眾支持政府做好自我防衛，但不挑釁兩岸關係，以維護台海和平現狀。87.1%民眾認為，全球主要國家高層都應公開強調台灣海峽維持和平、反對現狀被破壞。



陸委會指出，89.3%民眾支持政府主張兩岸應該要理性平等、相互尊重，透過不設前提的溝通對話化解分歧；81.0%支持兩岸交流應秉持對等尊嚴及符合法令規範，防範統戰滲透。76.8%支持政府在逐步放寬邊境管制的同時，對中國人士來台加強安全管理。

此外，數據顯示，84.3%民眾不贊成「一國兩制」，63.6%認為香港「一國兩制」已經名存實亡，香港人民言論、集會自由等權利受限。

一批中大學生在11月28日晚在校內舉行燭光集會，悼念新疆烏魯木齊大火的死者。（鄭子峰攝）

陸委會指出，在長期觀察議題，88.9%民意主張「廣義維持現狀」；82.6%支持政府主張台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定，維持長期穩定趨勢；台灣民眾投票顯示，認為北京對台灣政府與人民不友善度分別為69.6%、55.7%。

台灣陸委會發言人詹志宏表示，「中共持續不斷以武力對我國威脅施壓，絕大多數受訪者均表反對」，他提到，民調顯示，國際社會持續聲明台海應維持和平，反對現狀被破壞是很重要的。」

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在今年6月28日至7月3日間以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1081份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.98%。

陸委會：前往香港澳門多注意勿帶禁品 建議行前登錄系統

此外因適逢暑假旅遊旺季，陸委會指出，考量港澳情勢變化及因應當地法令規定與執法趨勢，陸委會特於官網「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」，增列「前往或過境港澳注意事項」相關資訊，提台灣人切勿攜帶港澳法律禁止之物品，如瓦斯噴霧器、電擊棒、伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀及煙草製品等；行前並應留意當地法規，特別是「港版國安法」、「禁止蒙面條例」等對人身安全及權益之可能風險。

曾有台灣遊客遊香港迪士尼時，在入場安檢時被發現攜帶防狼噴霧劑，迪士尼報警處理，事主最後被警察拘捕及罰款千元。（爆怨公社圖片）

據了解台灣陸委會在2019年10月已開設「國人赴港澳動態登錄系統」，建議台灣人赴港澳前，先行至該網頁登錄個人資料及聯繫方式，以利必要時即時提供協處。