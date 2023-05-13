反駁郭台銘指摘　陸委會：政府7年來堅持不挑釁、不屈服

國民黨下周將揭曉明年總統參選人，爭取徵召提名的鴻海創辦人郭台銘周六（13日）在金門發表和平宣言，期間指摘執政民進黨的種種挑釁言行將台灣逼到戰爭危機邊上。陸委會對此反駁，政府7年來一直堅持不挑釁、不屈服的立場，不會容許中共假藉任何武力威脅的說詞。



陸委會表示，兩岸關係歷經30多年的互動，任何人有意提出改善關係、穩定台海局勢的建言，要能夠可行、務實，就必需對於歷年來發展歷程，有完整回顧、尊重事實，才能對兩岸關係現狀及未來作出精準的判斷。因此，陸委會也一再提醒，中共歷來就是在兩岸發展歷程，採取斷章取義、倒因為果的謊言，企圖混淆視聽，掩護其無理行徑。

陸委會又指，自19915月1日終止動員戡亂時期以來，歷任政府皆未再採取以軍事手段作為應對兩岸關係的政策，相對的，中共當局一直揚言不放棄在台海動武，也一再片面破壞區域的和平穩定，威脅台灣的生存與發展。中共企圖以武力迫使台灣降服，達到併吞台澎金馬，消滅中華民國的目標，已獲得國際社會的共同體認。

陸委會強調，面對中共一再破壞台海和平穩定，不斷在區域內製造武力威脅，政府7年來一直堅持不挑釁、不屈服的立場，不會容許中共假藉任何武力威脅的說詞，也會持續與國際間所有理念相近的國家，共同致力維護台海及區域的和平穩定。

郭台銘主張和大陸重新展開談判。（郭台銘Facebook）

周六，郭台銘在金門和平紀念園區發表和平宣言，並主張在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和大陸重新展開談判。

期間，郭台銘提到，現在對台、澎、金、馬地區實施壓迫性的軍機、軍艦繞台，採取最有敵意軍事作為，將台灣逼到戰爭危機邊上的，就是原本應該「兩岸一家親」，應該「同為中國人」的中華人民共和國政府。 然而，這不是針對台灣人民而來的，而是針對目前執政的民進黨種種挑釁言行而來的，該黨持續否定過去兩岸可以和平、可以談判的共識，不斷破壞兩岸可以友善互動的管道，不斷偏離「一中各表」的「九二共識」，造成了今天的危機。

他續指，「九二共識」包括「一中」和「各表」，兩部分同等重要，其是兩岸談判基礎，也維持談判了20幾年，之所以現在不談，還倒退到兵戎相見，正是因為民進黨執政當局對「一中各表」進行了偷樑換柱，故意代換成「兩個中國」、「一中一台」、「一邊一國」等說法，並在創造流傳這些說法過程中，進行仇恨動員，製造族群對立，撕裂台灣。