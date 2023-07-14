37人陸生訪台團明抵達9天行程曝光　馬英九：最好的生日禮物

應馬英九文教基金會邀請，北京大學黨委書記郝平擬於7月15日至23日率北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等5所大陸高校36名師生赴台交流。馬英九文教基金會周五（14日）公布陸生團訪台行程顯示，9天行程中，37名師生將前往故宮、大稻埕等16個地點。馬英九表示，這是這幾年最重要的大陸青年朋友來台交流團，他將親自接待他們。另有台灣學者透露，屆時在高校會談論少子化等社會議題。



7月13日，陸委會說明，馬英九基金會邀請陸生參訪團來台交流，包含31名大學生、碩博士班學生；另有6名人員隨行。而當日正值馬英九生日，他表示，今次大陸五所大學的青年學子訪台，是這幾年最重要的大陸青年朋友來台交流團，他將親自接待，期望能為恢復兩岸關係盡一點心力。73歲的馬英九又指，能夠促成大陸師生順利來訪，就是給他最好的生日禮物，也是兩岸人民最想要的禮物。

從訪問團行程可見，一行人15日將乘搭中國國際航空CA-185抵台，下機後將先參訪台積創新館，隔日則到台中參訪捷安特自行車文化探索館。17日，他們將與前行政院長江宜樺成立的長風基金會進行交流，中午及下午會分別參訪台北101大樓及政治大學；18日將參訪中國文化大學及故宮博物院；19日則參訪台灣大學，同日下午也將與台北論壇基金會交流，並參訪大稻埕。

陸生團將前往多間台灣高校參訪。圖為台大圖書館。（台灣海外聯合招生委員會）

20日開始，陸生團將前往台灣東部，參訪慈濟大學、東華大學、太魯閣等地，21日晚間再回到北部參訪九分。離台前一天，師生們將與馬英九基金會交流，當晚再去平溪，最後在23日下午1時離開台灣。

中國文化大學是陸生團的其中一站，該校副教授劉性仁14日透露，母校北大前校長到目前他任教的文大，談論的是少子化等社會議題，這種感覺很奇妙，卻是很美好，也是和緩兩岸關係的最佳獻禮。他又向蔡英文當局喊話，稱台灣從上到下，在兩岸關係上要的不多，只是和平與發展，和平免除戰爭的威脅與恐懼，發展是為了台灣基層民眾的生活，強調不應該也不能失去和台灣同文同種的市場。