陸生團抵台展開9天交流行程　奧運金牌得主丁寧成全場焦點

台灣前總統馬英九以基金會名義邀請北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等5所大陸高校師生赴台交流，一行人周六（15日）按預定時間抵達桃園機場。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，這對兩岸和平以及舒緩情勢緊張有重大意義。陸生團由北大前校長郝平等人率領，而焦點則落在奧運金牌得主、「全滿貫」桌球好手丁寧身上。



陸生團上午11時40分抵達桃園國際機場，機場開設了3個專屬通道供團員查驗證件。照片顯示，陸生團由郝平等人走在最前方，而在其身旁的是丁寧，33歲的她身著黑白色條紋襯衫和深色長褲，面對媒體露出招牌式的瞇瞇眼笑容，旋即成為焦點。

據悉，丁寧6歲便開始練習桌球，2011年拿下桌球世錦賽冠軍，2016年拿下里約奧運金牌，2017年在天津全運會奪冠，成為中國桌球屆第六位「全滿貫」好手。2021年結束26年的桌球生涯後，丁寧成為北京大學體育教研部一名研究生，在北大攻讀的也是她第二個碩士學位。

對於陸生團順利抵台，在場接機的蕭旭岑表示，這是總統蔡英文執政以來，兩岸中斷交流、兵凶戰危時刻，第一個重要的大陸大學代表團訪台，對兩岸和平以及舒緩情勢緊張有重大的指標意義，對蔡政府最後核准交流案表達感謝。蕭又指，馬英九3月訪問大陸時曾稱，讓兩岸的年輕人多一點認識、交流，就減少了誤解和發生衝突的可能性，兩岸的年輕人多多來往，會影響到兩岸政府的決策，這是非常重要的指標，畢竟兩岸的未來在於年輕人。

據早前報道，訪問團下機後將先參訪台積創新館，隔日則到台中參訪捷安特自行車文化探索館。17日，他們將與前行政院長江宜樺成立的長風基金會進行交流，中午及下午會分別參訪台北101大樓及政治大學；18日將參訪中國文化大學及故宮博物院；19日則參訪台灣大學，同日下午也將與台北論壇基金會交流，並參訪大稻埕。

20日開始，陸生團將前往台灣東部，參訪慈濟大學、東華大學、太魯閣等地，21日晚間再回到北部參訪九分。離台前一天，師生們將與馬英九基金會交流，當晚再去平溪，最後在23日下午1時離開台灣。