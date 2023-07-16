陸生團首站訪台積電　深入了解芯片製造　丁寧期待體育交流與美食

台灣前總統馬英九以基金會名義邀請北京大學、清華大學、復旦大學等內地5所高校37名師生赴台交流。

15日抵台後，首站便前往新竹市參訪台積電創新館。此次參訪，備受關注的奧運乒乓球冠軍丁寧備受關注，她在接受採訪時表示，參觀後讓她更了解芯片的製造過程，也期待與台灣同學有更多體育交流，而讓她最期待的還是台灣美食。



據海峽導報報道，此次參訪是疫情三年以來首次有內地高校赴台交流。據馬英九基金會執行長蕭旭岑介紹，15日抵達後，首站選擇台積電是因為陸生團首站從桃園入境，新竹為重要參訪據點，事先詢問新竹縣政府意見，新竹縣府建議陸生團到台積電參訪，且大陸師生亦非常想看看全世界最重要的半導體公司，因而做此安排。

陸生團首站訪台積電，丁寧代表收下紀念禮物。（海峽導報社）

備受關注的奧運乒乓冠軍丁寧，本次作為北京大學碩士生到訪，她表示是第一次來到台灣，台積電也是第一站，通過參訪讓自己對芯片的製造有更深入的認識。她也指出，台積電在集成電路領域一直是優秀引領者和創新者，創新改變了人類生活，帶來更多方便，這種理念是大家共同擁有的。

對於接下來的行程，丁寧表示，無論是和同學們的座談還是參觀景點都很期待，期待和台灣同學有更多體育上的交流。而最期待的還是美食，她說比如說麻糬、鳳梨酥以及各類中式糕點她都很喜歡。

據此前報道，訪問團在接下來的8天行程中還將與前行政院長江宜樺成立的長風基金會進行交流，參訪中國文化大學及故宮博物院、台灣大學等。