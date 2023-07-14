2024台灣大選｜「藍白合」被視勝選關鍵？日學者：不是「1+1=2」

台灣明年初舉行新一屆總統大選，外界關注民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨參選人侯友宜是否合作，以阻止民進黨繼續執政。然而，長年研究台灣政治與文化的日籍學者小笠原欣幸近日分析指，被部分藍營人士視為勝選關鍵的「藍白合」，並不是「1+1=2」的單純問題。



小笠原欣幸在「東洋經濟」發表分析文章表示，據民調走勢，侯友宜在去年12月到今年2月支持率領先，但自3月起就被民進黨參選人賴清德反超，後者亦在4月以來持續領頭。而柯文哲在去年支持率還是墊底，但今年5月下旬開始爬升，6月超越侯友宜，在若干民調中甚至還超越賴清德，令人意外。

賴清德支持率領先但仍有暗湧。（聯合報）

6月底到7月初，小笠原欣幸訪問台灣一周，拜訪各界友人交換意見，其中柯文哲成為話題焦點。他分析，台灣的社會方向傾向族群融合，以及重視少數族群權利的多文化主義，柯文哲雖然重視與北京當局對話，但也是維護台灣自由民主體制的現狀維持派。近期，柯的人氣上升，背景是兩岸緊張關係緩和；若想打破兩大陣營壁壘取得支持，柯需要美中關係與兩岸關係都呈現一定程度的緩和，並在大選時讓焦點回歸本土議題。

不過，柯文哲能否繼續維持人氣，小笠原欣幸認為，很大程度取決於國民黨內部局勢，最大的變數是鴻海集團創辦人郭台銘，後者雖然爭取國民黨總統提名失利，但仍有獨立參選的可能性。不過他指出，郭幾乎沒有當選的機會，反倒會使反民進黨的選票更加分裂，等於讓賴清德輕鬆當選。

外界關注柯文哲（右）與侯友宜（左）是否合作。（ETtoday）

而對於「藍白合」一說，小笠原欣幸表示，這不是單純的「1+1=2」的問題，不少支持柯文哲的年輕人其實討厭國民黨，因此若真的實現藍白合，這些選票有可能會「棄權」。他以親民黨主席宋楚瑜過去與國民黨結盟的前車之鑑為例，「柯文哲也清楚這一點」。

他進一步分析，雖然柯文哲的動員能力弱於國民黨，但民調卻時常超越侯友宜，國民黨支持者若是認為要實現政權交替必須「棄侯保柯」，或許會成為影響選票的重要選舉戰略。最後，他表示，目前3大參選人各有其問題，跑在最前的賴清德明顯無力加速拉大差距；柯文哲人氣雖高，但容易失言；侯友宜則忙著整合藍營內部。秋季開始，台灣內部與國際情勢仍可能出現很大變數，未來半年有必要繼續觀察選戰走勢。