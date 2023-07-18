郭台銘主張通過「一中各表」與大陸談判　陸委會：台灣絕不會接受

鴻海集團創辦人郭台銘在《華盛頓郵報》投書，主張台灣通過一個中國框架下與大陸談判、合作。

陸委會今日（18日）回應稱，台灣民眾絕不會接受，也相信沒有任何一位台灣領導人會有郭台銘提出的政治主張，呼籲大陸放棄意識形態與政治前提，以開放的態度進行兩岸對話。



陸委會稱，兩岸之間從來沒有郭台銘主張的「一中各表的框架」，只有大陸政府「片面」設定的「一個中國原則框架」。

陸委會指出，依據大陸公佈的「一個中國原則」白皮書，「中華民國政府」只是中國大陸領土上的一個地方當局，大陸也多次重申九二共識是「體現一個中國原則的九二共識」，將九二共識作為兩岸對話的前提，實際上是讓台灣以「地方政府」的地位與中國大陸互動。

陸委會稱，這違背了「中華民國台灣做為一個主權國家的事實」，台灣民眾絕不會接受，相信也沒有任何一位「中華民國」的領導人會有這樣的政治主張。

陸委會重申，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，『兩岸互不隸屬』是台海現狀與客觀事實」，並呼籲中國大陸正視「中華民國台灣」存在的事實，不應該設置政治對話的前提，讓兩岸之間一再喪失良性互動的契機。