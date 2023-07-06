賴清德投書美媒：不排除沒有先決條件下與對岸對話

民進黨總統參選人賴清德日前投書美國《華爾街日報》提出維護台海和平四大支柱理念，強調支持兩岸現狀，又說「不排除在無先決條件下跟大陸展開對話」；國民黨總統參選人侯友宜也首度就「九二共識」表態，指接受「合憲的九二共識」、反對「一國兩制的九二共識」。



2024年台灣將舉辦總統大選，各總統候選人的兩岸論述也引發外界關注。7月5日《華爾街日報》刊登民進黨總統參選人賴清德以《我的維護台海和平計劃（My Plan to Preserve Peace in the Taiwan Strait）》為題的署名文章。

賴清德在文章中指出，台灣面對的軍事和經濟挑戰日益增加，他提出實現和平的四大支柱理念，第一是要建立台灣的威懾力，指要強化軍隊的不對稱作戰，尋求在兵力訓練、訊息交換等與民主夥伴、盟友更廣泛合作。

（Facebook@賴清德）

賴清德在文章中指出，第二支柱是經濟安全是台灣安全。他指出，對大陸貿易的倚賴使台灣承受經濟脅迫，強調必須確保供應鏈安全，同時追求能讓對外貿易多元化的貿易協定，第三和第四支柱分別是與民主國家建立夥伴關係，以及穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

賴清德強調，維持務實和一致的兩岸政策是他的首要任務，強調支持兩岸現狀，又說不排除基於對等和具尊嚴的原則基礎，「在沒有先決條件下跟對岸展開對話』。

侯友宜支持九二共識 柯文哲：兩岸應先恢復實質交流

侯友宜7月3日接受專訪，首度就「九二共識」表態，指接受「合憲的九二共識」、反對「一國兩制的九二共識」。

對於侯友宜說法，民眾黨總統參選人柯文哲則回應稱，自己本來就不太清楚「九二共識」，聽完侯友宜的說法後更不清楚。他認為兩岸應先恢復實質交流，累積更多善意，「不須執著在名詞上，否則難以解決問題」。