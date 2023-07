賴清德投書美媒：不排除沒有先決條件下與對岸對話

民進黨總統參選人賴清德日前投書美國《華爾街日報》提出維護台海和平四大支柱理念,強調支持兩岸現狀,又說「不排除在無先決條件下跟大陸展開對話」;國民黨總統參選人侯友宜也首度就「九二共識」表態,指接受「合憲的九二共識」、反對「一國兩制的九二共識」。



2024年台灣將舉辦總統大選,各總統候選人的兩岸論述也引發外界關注。7月5日《華爾街日報》刊登民進黨總統參選人賴清德以《我的維護台海和平計劃(My Plan to Preserve Peace in the Taiwan Strait)》為題的署名文章。

賴清德在文章中指出,台灣面對的軍事和經濟挑戰日益增加,他提出實現和平的四大支柱理念,第一是要建立台灣的威懾力,指要強化軍隊的不對稱作戰,尋求在兵力訓練、訊息交換等與民主夥伴、盟友更廣泛合作。

(Facebook@賴清德)

賴清德在文章中指出,第二支柱是經濟安全是台灣安全。他指出,對大陸貿易的倚賴使台灣承受經濟脅迫,強調必須確保供應鏈安全,同時追求能讓對外貿易多元化的貿易協定,第三和第四支柱分別是與民主國家建立夥伴關係,以及穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

賴清德強調,維持務實和一致的兩岸政策是他的首要任務,強調支持兩岸現狀,又說不排除基於對等和具尊嚴的原則基礎,「在沒有先決條件下跟對岸展開對話』。

侯友宜支持九二共識 柯文哲:兩岸應先恢復實質交流

侯友宜7月3日接受專訪,首度就「九二共識」表態,指接受「合憲的九二共識」、反對「一國兩制的九二共識」。

對於侯友宜說法,民眾黨總統參選人柯文哲則回應稱,自己本來就不太清楚「九二共識」,聽完侯友宜的說法後更不清楚。他認為兩岸應先恢復實質交流,累積更多善意,「不須執著在名詞上,否則難以解決問題」。