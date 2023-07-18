郭台銘投書美媒：兩岸應在一個中國框架下談判　真正走向和平

民進黨總統參選人賴清德日前投書美國《華爾街日報》提出維護台海和平四大支柱理念，強調支持兩岸現狀，又說「不排除在無先決條件下跟大陸展開對話」。

7月17日，台灣鴻海集團創辦人郭台銘投書《華盛頓郵報》，批評賴清德拒絕在一個中國原則下和大陸談判，只會加劇戰爭危險，唯有通過在一個中國原則框架下與大陸合作，兩岸才能真正走向和平。



郭台銘指出，民進黨執政後的種種做法使美國與中國、台灣的情勢更加緊張，兩岸過去在一個中國、「九二共識」框架下，進行有效的協商與交流，但民進黨當局不承認這些的存在，致使至今兩岸對話無法恢復。

賴清德呼籲減少與大陸的貿易聯繫，並堅稱可利用國際合作夥伴網路來取代這種關係，更提出要與大陸進行所謂「不設任何前提條件」的談判，實際是使台灣在國際上進一步被孤立，損害台灣的經濟，讓全世界都覺得台灣很不安全。

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郭台銘指出，他一直主張立即恢復「兩岸直接談判」，因為他相信這是「真正可以緩解緊張局勢、維護台灣民主、自由和法治的唯一途徑」。執政黨不應利用黨派政治優勢或中美對抗局勢，來取代與對台灣未來影響最大的一方進行對話和談判的實際工作。

郭台銘呼籲，台灣唯有在一個中國框架上與大陸合作，才可能達到和平、經濟、保護民主等目標，並提出主張立即恢復台灣與大陸之間的直接兩岸談判。