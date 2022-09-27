安倍晉三國葬｜安倍昭惠情況令人憂　日媒：長期不出門早上喝悶酒

日本前首相安倍晉三國葬儀式於9月27日下午舉行。遺孀安倍昭惠在安倍遭槍殺的當天上午，夫妻才一起吃過早餐，沒想到竟這樣送走丈夫，打擊甚鉅。日媒報道，安倍昭惠傳出近來精神狀態憔悴，連出門都有困難，經常一早就開始喝酒來支撐日常。



日本「森永企業千金」出身的安倍昭惠，和安倍晉三結婚35年，雖然膝下無子，卻始終恩愛如昔，還經常分享日常互動，公開放閃。安倍昭惠痛失摯愛後曾表示，「一切來得太突然，直到現在都還像是在作夢一樣。明明那天早上8點才一起吃了早餐，送他出門，沒想到11點半就接到槍擊的消息。」

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日媒《NEWSポストセブン》在報道中提到了現年60歲的安倍昭惠近況。有相關人士透露，昭惠夫人在安倍晉三在世時很喜歡往外跑，但自從丈夫離世後，她的精神狀態日益憔悴，現在連外出的動力都喪失了。

相關人士說，雖然安倍昭惠在丈夫告別式、向山口縣的救援者致意時都表現出堅強的一面，現在仍不停地接待前來弔唁的喪客，但除此之外，安倍昭惠「天生開朗的性格似乎已消失無蹤，經常把自己關在一樓的房間裡，從大白天開始就開始喝悶酒，支撐着日常生活」。

此前，安倍昭惠7月12日在安倍晉三的告別式上致詞時，引用了丈夫生前的名言說道：「我相信我的先生作為一名政治家留下很多的東西，他也度過了屬於自己的春夏秋冬，並在最後迎來了冬天。他生前種下了許多種子，接下來也會一一萌芽吧。」

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