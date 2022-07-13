安倍晉三去世｜安倍昭惠沉默的這5天　上月才剛在IG貼出這舊照片

「請不要再做政治家了！」安倍昭惠還是沒能勸住他，35年夫妻共患難，被兩聲槍響終結。



「氣氛很肅穆，大家都一言不發。昭惠夫人非常堅強，一直站着向大家行禮，真是很不容易……」12日上午，安倍晉三的告別儀式在東京都港區增上寺舉行，前來送行的某商社社長如此形容現場的景象。

8日下午，丈夫在奈良演講時被槍擊，安倍昭惠火速從東京趕往醫院，一路從新幹線換坐到近鐵，換了好幾趟車，見到了他最後一面。

翌日護送遺體回家，一直到昨晚通宵守夜，早上開始告別儀式……60歲的安倍夫人在5天時間裏幾乎沒怎麼休息，對外界則是一直保持沉默。

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從媒體為數不多拍到的鏡頭裏，能看到她的憔悴。她本來是精神旺盛、健談的人，還是首相夫人的時候，也因為奔放的言行受到很多批評。如今，安倍昭惠卻不願出來對外界發表談話，也遲遲沒有召開記者會。「以她的性格來説，接受丈夫的死，恐怕還需要很長時間。」 與安倍昭惠相熟的日本政治記者這樣評論道。

8分鐘後，陰陽兩隔

安倍昭惠雖然是60後，但生活方式卻非常年輕化，熱衷於社交網絡。上個月，她在自己的Instagram上發了一張老照片：26歲的安倍晉三正在街頭賣力演講，為自己的父親拉票。

安倍昭惠上個月在自己的Instagram上發了一張老照片（安倍昭惠IG）

那時的她還沉浸在甜蜜中，兩人慶祝了35週年「珊瑚婚」結婚紀念日。隨後，安倍繼續為了7月10日的國會參議院選舉而忙碌，為了自民黨四處拉票演講，即便是卸任首相後，聚少離多仍然是她們的日常。不料就在奈良，兩聲震驚全世界的槍響，讓這段老夫老妻38年（加上婚前在一起的3年）的共度時光被畫上了句號。

槍擊案在當日中午11點30分左右發生，安倍昭惠很快得知了丈夫倒在血泊中的消息，從東京火速趕往奈良。下午4點55分左右，她的車停在了奈良縣立醫科大學附屬醫院門口。一襲黑衣的安倍昭惠在隨行人員的護送下快步走進了醫院，8分鐘後，「安倍晉三確認死亡」的消息傳來，記者們炸開了鍋。

有不少媒體推測，其實安倍在送進醫院時就已被認定無法挽救，只是在形式上，需要等昭惠來到現場見最後一面，才能「拔管」。在趕來的路上，安倍昭惠始終在保持冷靜，情緒瀕臨崩潰，還用顫抖的聲音和隨行人員説：「他再也不能從政了。」在見到不省人事的丈夫的那一刻，她終於忍不住失聲痛哭，在病榻旁不斷呼喚着安倍晉三的小名：「小晉！小晉！」然而還是沒能把丈夫從鬼門關前拉回來。

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給記者發飲料，拒絕「國葬」

第二天中午，安倍昭惠陪着丈夫的遺體，一起回到了東京都內的家。此時家門口已是擠滿了人。那個週末，東京的氣温格外炎熱。讓許多在場記者意外的是，即便是經歷瞭如此重創，安倍夫人不僅對前來弔唁的賓客周到接待，連媒體都被善意關照。「昭惠夫人讓安倍事務所的人員來照顧我們，發了瓶裝綠茶和運動飲料，説『注意不要中暑』……我採訪過很多政治家，從未得到過這樣的對待。」

事實上，安倍昭惠在記者圈子中是出了名的會照顧人，每年還會召集女性記者開展聯歡活動。儘管被反對者指出「這是政客和媒體的勾結」，但他們還是喜歡和媒體走得很近。「政策和主張另當別論，這對夫婦在私底下其實很有人格魅力，很親切。」有日本記者這樣評論道。

與此同時，安倍昭惠仍然籠罩在巨大的痛苦之中，相伴38年的丈夫忽然離世，她一時間無法接受。與她來往甚密的日本女星神田宇野透露，在回到家後，安倍昭惠仍然無法相信這一切，説「這一天好漫長啊」，語氣中疲憊盡顯，讓人不由得擔心她的身心狀況。

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身前曾貴為首相，安倍晉三的葬禮如何安排其實是一個大問題，這樣的重任自然落到了遺孀安倍昭惠肩上。自民黨和現任首相岸田文雄提出，要對安倍進行國葬，這對於政治家來説是至高待遇，卻被安倍昭惠婉拒了。有媒體推測，安倍夫人之所以拒絕國葬，是考慮到不願意被外界指責「揮霍無度」。

在安倍生前，經常因為妻子的出格行為受到類似指責，包括疫情期間昭惠曾帶着12位明星好友高調出遊賞櫻，讓丈夫備受輿論壓力。最後安倍昭惠決定，按照家族葬禮規格，在昨晚（11日）於增上寺通夜儀式（守夜），僅丈夫生前親友參加，現任首相岸田文雄和自民黨內重要議員也陸續出席。

12日，安倍晉三的告別儀式在東京和老家山口縣舉行。增上寺外圍設置了供普通民眾弔唁的獻花台，前來告別的人大排長龍。同時在奈良的槍擊現場，日本民眾也自發前來獻花紀念。

增上寺及其背後的東京鐵塔。（Gettyimages）

自由浪漫的前第一夫人

丈夫去世後的這5天，可能是日本民眾所見過安倍昭惠最沉默的時刻。她原本在大家眼中，可是個無比鬧騰的「第一夫人」，一直沒給安倍少惹麻煩。

安倍昭惠原姓松崎，外曾祖父是森永製菓株式會社的創始人森永太一郎，父親是森永前社長松崎昭雄，標準的豪門千金背景。1984年，她經人介紹認識了剛涉足政界的安倍晉三。安倍家「一門三宰相」，比昭惠大7歲的安倍晉三前途無量，兩家門當户對，一拍即合，交往兩年多後順利成婚。

昭惠性格開朗，天真爛漫，同時非常愛喝酒。丈夫安倍的性格則完全相反，固執、老實，卻沉迷於妻子的率真無法自拔。安倍晉三站上日本政治的頂點後，妻子的隨性而為的確給他引來不少非議。她經常和名人好友喝得爛醉，參加午夜派對狂歡，醜態百出，甚至在醉酒後不小心在網上上傳其他男子裸照。

昭惠喜歡韓國明星。一次和丈夫一起出訪韓國，有機會和自己喜歡的男星打高爾夫球，事後夫妻倆和對方一起合影，回家後昭惠把照片掛了起來，唯獨剪掉了丈夫。儘管如此，安倍仍然對她疼愛有加，一臉痴情地稱其為「我的麥當娜」。

因為無法生育，安倍曾有過領養孩子的念頭。他問妻子如何，昭惠想了想説：「與其把一切都獻給那個孩子，也許我應該做些不同的事情。」安倍同意了，於是一直以兩人為家庭，直到去世。

同時，昭惠儘管愛玩，也努力在儘自己賢內助的職責。「我偶然有緣和一個叫安倍晉三的男人結婚了。剛結婚的時候，我以為他會成為政治家，但沒想到最後會變成總理大臣。」安倍昭惠曾這樣回憶兩人的婚姻，「女人和誰結婚，人生都會有很大的變化。我從丈夫的立場來記住自己現在的立場，所以我想盡可能的努力。」

第一次安倍政權在2007年9月落下帷幕。當時外人不知道，安倍晉三的身體狀況其實非常糟糕，每日只能流食充飢。妻子看在眼裏十分心疼，「請不要再做政治家了」。這句話，她勸了安倍無數次，但哪裏動搖得了頑固丈夫的心意。

身體康復後，安倍晉三在2012年再次成了首相。對於妻子昭惠，考驗在幾年後再次襲來。2020年8月，安倍的老毛病潰瘍性大腸炎復發，他不得不辭去首相職務。宣佈此之前兩個月，身體狀況又惡化到無法動彈，妻子每日照顧他的飲食起居，晚上也睡不好覺。儘管如此，在一次接受採訪時，安倍昭惠仍然説：下輩子還是想和他結婚。

有一回和電影導演河瀨直美聊天，她説，丈夫其實一直有個電影夢，「他很喜歡電影，甚至想成為電影導演，現在都沒放棄。」「如果真的這樣就好了，如果他不是政治家的話，我一定會更愛他。」

如今，兩人還來不及好好告別，這段38年的人生路就走到終點，讓人唏噓。