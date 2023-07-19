陸生團訪台故宮感受兩岸文化記憶　馬英九陪同熱議清代「肉形石」

大陸師生團訪台已進入第5天，昨日（18日）上午參訪台灣文化大學後，下午一行人在台灣前總統馬英九的陪同下參觀了台北故宮博物院，欣賞肉形石、乃孫作祖己鼎等「鎮館之寶」。



參觀過程中，馬英九一行人來到擺放肉形石的展覽台前駐足觀看。馬英九一邊欣賞一邊提出各種問題，「這是自然形成的嗎？」「如果是自然形成這樣算是藝術嗎？」「肉形石的創作者是誰？」導覽員悉數解答。

據介紹，肉形石是清朝宮廷珍玩，全高6.6公分，長7.9公分，乍眼一看彷似一塊令人垂涎三尺、肥瘦相間的「東坡肉」，實則為一塊黃玉所雕，是清代雕刻代表作之一。其原石為碧石類礦物，紋理層層堆棧，藝匠據此天然特徵再予以加工。

除了肉形石，馬英九還陪同大陸師生參觀了乃孫作祖己鼎。據台北故宮博物院介紹，此器為深腹、折沿、立耳、柱足鼎。器腹微微下垂具有西周早期的風格。器內壁有銘文11字：「乃孫乍祖己宗寶黹量匸（報）賓」。銘文內容採商人辭令，書風渾厚勁偉。

湖南大學法學院學生姚睿婷表示，對宋代的白瓷嬰兒枕最感興趣，因曾在歷史課本上看過，所以感到特別熟悉，也希望更多青年來台灣觀看實物，感受兩岸同胞共同的文化記憶。她亦稱，先前在北京故宮也看過很多文物，「感受到我們的歷史是同宗同源的」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑在受訪時表示，大陸師生們對於來參觀故宮都感到很興奮，因為來之前大家都看了不少數據，「我們會利用這兩三個小時的時間，讓他們盡情的去參訪」。他也提到，台北故宮博物院特別建議參觀肉形石，很多大陸的同學都是第一次親眼看到肉形石，感到非常新鮮，收穫滿滿。

對於此次陸生訪台交流，蕭旭岑說，蔡英文上台7年多來，兩岸中斷交流，陸生團在兵兇戰危時刻來到具有重要性與指標性。他認為，兩岸青年交流是好的開始，讓彼此有更多認識，期望近些年的網絡叫囂、仇恨言論可以透過這次訪問降低雙方敵意，達到真正和平穩定。