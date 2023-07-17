奧運冠軍丁寧等大陸師生訪台　兩岸交流是往日起點而非未來終點

在馬英九基金會邀請下，經過先前台灣官方一番「卡關」風波，包括北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學及湖南大學等校共37位大陸師生訪問團，於7月15日抵達台灣，展開九天八夜的交流參訪行程。該團由北大前校長、黨委書記郝平率領，團長則由曾摘下三面奧運金牌的大陸乒乓球后丁寧擔任，成為一大「嬌」點。



馬英九於15日晚間宴請大陸師生訪問團，他表示該團是這幾年最重要的兩岸青年交流活動，也是他73歲最好的生日禮物，「當兩岸青年增加更多了解，彼此增加更多情誼，哪裏還需要擔心會有戰爭與衝突？」郝平則贈送由北大102歲教授楊辛題寫的「兩岸一家親」書法作品，並說此次交流是個開始，期盼未來有更多兩岸青年交流，共創中華民族綿長福祉。

在台灣傳媒的追問下，丁寧指出這是她首次到台灣，很期待接下來的行程，「最期待的仍是美食，尤其想品嚐麻糬、糕點等。」全團另一位亮點則是北大學生陳詩嫿，她以亮麗的外表、清晰的口條向媒體表示，自己非常喜歡台灣，覺得台灣人熱情好客，對其一行人相當友好。

馬英九基金會邀請大陸師生訪問台灣，由北大前校長郝平（右一）率團，奧運乒乓球金牌選手丁寧（左二）擔任團長。（馬英九基金會提供）

平心而論，此次大陸師生訪台團，頗給人一種時光倒流和錯置之感。台灣傳媒以一種「新鮮」的視角進行報道，稱全團學生皆「俊男美女」，特別追問對台灣景點、美食的第一印象等等。而該團預定走訪的行程，除了大學與智庫座談之外，許多地方都是過去陸客熱門造訪的地點，例如台北故宮、大稻埕、花蓮太魯閣、新北九份與平溪等。

事實上，這些看在台灣傳媒和民眾眼裏的「新鮮事」，在三年多以前，卻是兩岸極其平凡又頻繁的自然互動。在2016年民進黨蔡英文上台以前，有大批陸生在台就讀正式學位，大陸遊客在台自由行、團隊行，也都是當時台灣社會舉目所見的日常。隨着兩岸政治關係的惡化，陸生、陸客在台面臨「歸零」，此次37位大陸師生訪台團竟成為「稀有動物」，反而見證了兩岸正常、健康交流的重要性與必要性，更讓人對三年多以來兩岸關係倒退至此而悲嘆不已。

今（2023）年3月清明時期馬英九率團訪陸祭祖，如今郝平、丁寧等大陸師生回訪台灣，在當前的兩岸關係與地緣政治下，當然都是好事一樁，讓雙方社會都能看到網路敵意之外彼此友善的另一面，增進了解、降低敵意。兩岸關係發展之困難亦見於此，光是三年多的時間，蔡英文的「親美抗中保台」路線，就讓雙方民間交流回到原點，重新開始。

馬英九（左）7月15日晚間宴請郝平（右）率領的大陸師生訪台團。（馬英九基金會提供）

常來常往的交流固然是好事，但倘若最後只佇足於此，好事也可能變成壞事。馬英九執政時期經歷了八年的和平發展，修補了李登輝、陳水扁兩任總統所摧毀的兩岸地基。不過，往日的美好，終究只屬於往昔，而非未來唯一的樣貌。要知道，這三年多以來，不只是兩岸關係冰封到低點，世界格局也發生了翻天覆地的改變，中美鬥而不破的結構性矛盾仍在深化，疫情衝擊了人們對既有秩序的認知，俄烏衝突打破了原有西方陣營的選邊站格局，中國崛起的持續與中共二十大之後的新局，這些態勢都在推促着這個世界不斷往前進。

台海關係亦若是。恢復交流雖令兩岸慢慢回到過去的熟悉，但美國的「台灣牌」不停出手，而北京則一再宣示統一台灣的決心與意志，兩次解放軍「圍台」軍演，基本改變了原有的兩岸界線，也重新營造了國際輿論場上對「一中」與「統一」的認知和想像。和平與戰爭的一線之隔，統一腳步聲的逼近，甚至是兩岸「00後」新生世代登上歷史舞台，一再說明所謂的「維持現狀」不過是政客一廂情願的口號，兩岸關係已經進入了新的歷史階段，「和平發展」只是往日的起點，而非未來的終點。

馬英九基金會執行長蕭旭岑15日在台灣桃園機場接機受訪時說，在蔡英文政府執政後，兩岸中斷交流，甚至到兵凶戰危的時刻，第一個這麼重要的中國大陸大學代表團到訪台灣，對兩岸和平以及舒緩情勢緊張，有重大的指標意義。此話所言不虛，但春暖未必花開，「交流」對兩岸已是最低標準的要求了，而對於台灣面對台海變局與地緣局勢則遠遠不夠。如何面對美國的戰爭推手，又要如何面對大陸的統一進程，這些都是兩岸社會與兩岸青年在握手言歡過後，台灣需要冷靜探所的重大議題。