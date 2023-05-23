「美台21世紀貿易倡議」完成首階段談判　中國商務部：堅決反對

5月23日，內地商務部就美國與台灣完成「美台21世紀貿易倡議」第一部分協議談判，回答記者提問，表示堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來。



今日（23日）下午，「美台21世紀貿易倡議」完成第一階段談判，所涉議題包含貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業；台灣欲藉此促進與美國貿易往來。

針對此事，商務部回答記者提問稱，已注意到美方宣布與台灣就「美台21世紀貿易倡議」5個議題完成談判，將簽署第一部分協議。中方對此堅決反對。

商務部表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是台灣地區參與對外經濟合作的前提。中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的經貿協定。

商務部強調，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將不支持「台獨」的承諾落到實處，慎重處理與台經貿關係。

美國貿易代表戴琪：British International Trade Secretary Anne-Marie Trevelyan and U.S. Trade Representative Katherine Tai pose for a picture during a G7 trade summit at Mansion House on October 22, 2021 in London, England. (Photo by Henry Nicholls - WPA Pool / Getty Images)

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）此前表示，該倡議將加強美台關係，亦展示雙方可以合作為兩地民眾推動貿易優先事項。她期望繼續就倡議內容談判，達成一份應對21世紀經濟挑戰的堅定和高質素貿易協議。

推動協議的人士曾稱，該倡議有助加強美台之間的經濟關係，促進台灣對美國的出口，更會提升台灣應對中國經濟侵蝕的能力。