「美台21世紀貿易倡議」完成首階段談判　中國商務部：堅決反對

5月23日,內地商務部就美國與台灣完成「美台21世紀貿易倡議」第一部分協議談判,回答記者提問,表示堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來。



今日(23日)下午,「美台21世紀貿易倡議」完成第一階段談判,所涉議題包含貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業;台灣欲藉此促進與美國貿易往來。

針對此事,商務部回答記者提問稱,已注意到美方宣布與台灣就「美台21世紀貿易倡議」5個議題完成談判,將簽署第一部分協議。中方對此堅決反對。

商務部表示,台灣是中國領土不可分割的一部分,一個中國原則是台灣地區參與對外經濟合作的前提。中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來,包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的經貿協定。

商務部強調,美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,切實將不支持「台獨」的承諾落到實處,慎重處理與台經貿關係。

美國貿易代表戴琪:British International Trade Secretary Anne-Marie Trevelyan and U.S. Trade Representative Katherine Tai pose for a picture during a G7 trade summit at Mansion House on October 22, 2021 in London, England. (Photo by Henry Nicholls - WPA Pool / Getty Images)