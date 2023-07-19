商人林懷動員給韓國瑜投票在台遭判刑　全國台企聯譴責：綠色恐怖

湖南長沙台商協會榮譽會長林懷被控2019年動員台商返台，給2020年總統大選國民黨候選人韓國瑜投票，結果遭到執政民進黨當局起訴、判刑。周一（17日），全國台灣同胞投資企業聯誼會對此發表聲明，譴責民進黨當局對林懷等台商是政治迫害，呼籲不要製造「綠色恐怖」等。



聲明指，台灣最高法院近日三審駁回誣告林懷等台商案上訴，全案定讞。全國台企聯會員和廣大台商對台灣有關方面罔顧事實、政治迫害、濫用司法的無德行為表達嚴正譴責。

「羅織罪名，公理何在」。聲明續稱，該會曾先後兩次就林懷會長被誣告案發表聲明、說明事實。台商家在台灣，返台投票是正當合法權利。台商協會是服務在地台商的民間組織，服務協助台商順利返台行使民主權利是會務職責所在，「長沙餐會」如台灣選舉期間鄉親聚餐無異，投票意向完全由自己決定。呼籲不要把台商自發的聯誼活動做過度的政治聯想與解讀，「以此為由，枉判林懷會長三年兩月徒刑，更是讓人痛心。如此重刑，公平何在？人心難服！」

聲明進一步稱，明年初，台灣將進行大選投票，此時對2019年事件作出不公判決，顯然是別有用心，達到自己不可告人的目的。「我們再次呼籲台灣有關方面，不要濫用司法、肆意妄為、製造『綠色恐怖』，撤銷判決、還林懷會長及廣大台商以公道與公平。」