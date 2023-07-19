2024台灣大選｜郭台銘欲獨立參選？將為非綠營造王者還是罪人？

台灣執政民進黨總統參選人賴清德投書《華爾街日報》之後，立場偏藍的鴻海集團創辦人郭台銘也投書美國媒體，通過《華盛頓郵報》以英文向國際表達他的兩岸政策主張。



這也是郭台銘在5月於金門發表「和平宣言」之後，再一次高調亮明他的兩岸政策立場。金門和平宣言的喊話對象是台海兩岸，這一次則擴大至國際。

這位台灣富豪企業家氣場大，連文章署名都霸氣十足，自稱是：台灣政治反對陣營領軍人物。

雖然比賴清德慢一步，但郭台銘確實是非綠陣營人士當中，第一位搶先投書西方媒體的總統大選有意參選人。他標榜自己是「反對陣營領軍人物」，不僅讓國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨參選人柯文哲顯得被動，也凸顯他參選的企圖心不減，起碼要在非綠聯盟中扮演「造王者」，分量不願輸柯侯兩人。

郭台銘在《華盛頓郵報》美東時間7月17日刊發的文章中，把親藍營的兩岸政策論述一遍。

（Facebook@郭台銘）

他把矛頭對準賴清德，以賴清德投書《華爾街日報》的內容為依據，批評台灣總統蔡英文與賴清德拒絕接受「一中框架」，並主張台灣需在一中框架的基礎上直接與北京談判，同時憂心台灣對美國產生「不健康的依賴」。

郭台銘認為，執政民進黨領導層只是讓局勢更加緊繃。他說，根據「九二共識」，台灣和中國大陸都同意接受「一中框架」並曾展開討論，多年來達成許多成果豐碩的協議。他指蔡英文在2016年就任後不久，北京就以她拒絕接受北京的詮釋為由，中止兩岸會談。

郭台銘提出，立即恢復「兩岸直接談判」，因為他相信這是「真正可以緩解緊張局勢、維護台灣民主、自由和法治的唯一途徑」。他認為自己過去與中國大陸（包括領導層和人民）廣泛密集的商業往來及長期的生活經驗，確信絕對是可以實現的。

郭台銘關於兩岸政策主張的文章調子跟金門和平宣言的內容雷同。

不過，他表達台灣對美國產生「不健康的依賴」的擔憂，強調台灣須承擔自身責任，並主張立即恢復兩岸直接談判，是更進一步強化兩岸問題由兩岸直接談判，且不應長期依賴美國指導的立場。

核心點是，台灣唯有通過「一中各表框架」與北京直接談判，才能掌握自身命運。如此強調兩岸直接談判、不能依賴美國的論述主張，比侯友宜和柯文哲更往前一步。

侯友宜表態，「支持合乎中華民國憲法的九二共識」。柯文哲則稱，台灣沒有九二共識，只有九六共識，自1996年台灣首次總統直選後，每次投票，台灣的主體性就愈強。柯文哲也說，因中美對抗及國際局勢，下一關暫時走不下去，維持現狀是不得已的選擇。

目前還不清楚美國如何看待郭台銘的表態。台灣媒體TVBS報道，郭台銘的主張兩岸在「一中框架」下談判的言論，被視為要與侯友宜爭奪深藍支持。

針對郭台銘的論述，台灣行政院大陸委員會回應稱，兩岸之間從未有所謂「一中各表的框架」，「只有由中共片面設定，意圖消滅中華民國、併吞台灣的『一個中國原則框架』」。

台灣偏綠名嘴汪浩也批郭台銘「不要再騙了」，稱北京從來沒有接受過「一中各表的九二共識」，民進黨也從來沒有接受過「一中各表的九二共識」。汪浩在Facebook上反問，要賴清德怎麼放棄過去，現在，和將來都不存在的「一中各表的九二共識」？

此前，大陸的全國政協機關報《人民政協報》曾在2022年9月10日刊文稱，要正本清源「九二共識」，強調「九二共識」只有「一中」沒有「各表」。文章還指，有國民黨高層近幾年來偷換概念，在提到九二共識時，將其進一步稱為「一中各表的『九二共識』」。

郭台銘的論述受綠營質疑是意料中之事。他的本意相信也不完全為搶深藍票，而是要搶在侯柯前頭，在西方媒體把非綠營的兩岸論述先拋出來，給自己製造參選聲勢。

他的幕僚團隊安排系列活動鋪陳造勢，包括連續幾晚到高雄、台中與粉絲見面。這位家財萬貫的郭董為拉近與年輕人距離，還參加了訴求「居住正義」的凱道集會。他幾次的兩岸政策論述則可能出自媒體大咖之手。

台灣鏡傳媒星期二（7月18日）報道，郭陣營近日招兵買馬，持續在陸空戰保溫。在空戰方面，請來兩大資深媒體人陳文茜與《新新聞》週刊前總編輯楊照出謀劃策，為政策論述定錨；陸戰部分，拉攏具組織動員量能的藍營地方派系與議長系統，替日後獨立參選所需的連署做準備。

報道說，親近郭營人士透露，陳文茜早在四年前郭台銘投入國民黨總統初選時，就已是郭台銘相當信任的重要策士，「郭董念茲在茲，所提出的兩岸和平宣言，她就是主要起草人之一。」 如今郭台銘和陳文茜還經常熱線交換意見，陳文茜還四處協助覓才，找熟稔選舉實務的人進入郭團隊。

報道還說，郭台銘的參選態勢在8月將更為明朗。

儘管爭取國民黨提名失利，侯友宜持續低迷的民調還是讓郭台銘蠢蠢欲動。國民黨主席朱立倫已表明不會「換侯」，如果7月23日的國民黨全台黨代表大會仍堅持提名侯友宜，那麼郭台銘若想獨立參選，就得在9月17日截止日期前完成公民聯署。若投書《華盛頓郵報》是郭台銘宣示再加入總統選戰的起手式，那他表態獨立參選的日子可能還會提前。

賴侯柯三角戰已對賴清德十分有利。如果郭台銘撩下去形成四角，非綠營相互廝殺，賴清德漁翁得利，明年1月幾乎篤定躺著當選。

大多數民調顯示，賴清德的支持度持續穩定在三成左右，侯友宜則持續老三墊底。

柯文哲顯然是吃定侯友宜是國民黨怎麼扶都扶不上來，對他有利的「棄保效應」會隨時間流失而一步步壯大，最後只能是由柯文哲強勢主導白藍整合。而一旦郭台銘表態投入戰局，勢必分散侯柯兩人民調，還可能打破柯吃定侯的局面，反而撞出非綠陣營新局，帶出柯文哲、侯友宜、郭台銘甚至韓國瑜四人之間的重新配對與整合。

郭台銘可能成為非綠營造王者，也可能是罪人。就看接下來非綠陣營內部如何攤牌博弈又不至於撕破臉，形成一組搭檔給民進黨構成強有力挑戰。在非綠營內部喬事過程中，變數肯定不少，甚至可能出現戲劇性轉折。

郭董出手，台灣總統大選好戲這才上演。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

