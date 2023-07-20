王丹涉性騷擾│德媒稱還有5人受害　有人遭灌醉性侵　有人被摸私處

中國民運領袖王丹早前被台灣男子李元鈞與徐豪謙公開指控涉及性騷擾，前者更向王丹提告強制性交未遂。德媒德國之聲20日報道指，除了以上兩人外，至少還有5人聲稱受到王丹程度不等的性騷擾，但基於私隱、身心狀態等原因暫不願公開細節。德國之聲多次聯繫王丹，但他拒絕受訪。



徐豪謙聲稱，13年前，王丹曾在卡拉OK內當著其男友的面，將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。（Facebook@徐豪謙）

德國之聲的報道指，其中一名匿名男子K聲稱在2012年就讀大學時認識王丹，2014年（當時24歲）獲王丹邀約，在某天晚上到王丹的家，其後被灌醉，在意識不清的情況下被迫發生性關係。K形容，記得「他在我身上的畫面跟戴保險套的畫面」。

據K自述，台灣清華大學性平會已接獲他提交的資料，並同步通報他當時就讀的大學。由於案件涉及疑似「乘機性交」，政府社工單位也已介入。

報道引述在台媒體工作者Rath稱，王丹長年透過「民運光環」對年輕男生性騷擾，自己曾多次目睹。

Rath表示，在2014年，他在大阪居住工作，王丹及其謝姓助理帶著畢業不久、初入社會的男子Z一起前往日本。當時王丹住在酒店，謝姓助理則借宿他家，但謝姓助理故意讓Z跟王丹在同一間酒店房間住宿。

據Rath所述，Z向他表示，同宿當晚王丹試圖對他性騷擾、發出性邀約，遭他拒絕。Rath說：「王丹不敢真的去強暴他，但隔天他（Z）覺得不舒服 ，就叫謝姓助理換房間。」

Rath還透露，另一名共同友人X也曾多次被性騷擾。在共同的酒局餐聚上，他多次見到王丹出手觸摸坐在一旁的X的大腿，遭X委婉拒絕。Rath指，王丹甚至曾一度「摸到他（X）的private parts（私處）」。

不過報道又指，王丹來台初期的邱姓前助理接受採訪時表示，王丹帶學生出去玩確實「都是花大錢」，有時確實會「吃人家豆腐一下」，「但是就我們的認識，真的是太超過也不至於」。

自述曾在大學期間受王丹追求的陳星翰則稱，王丹對他表達好感的方式「算是得體」——會明白表達慾望，「但是我是隨時可以拒絕都沒有關係的，我想要回應他多少的好感、回應他多少的熱情，我自己覺得是蠻取決在我自己這邊。」