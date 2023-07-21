台積電美國廠4納米量產延至2025年　外媒：打擊拜登美國晶片夢

台積電7月20日對法人投資機構的業績說明會，會上第二度下修全年營收，並透露美國亞利桑那州廠的4納米量產時程從原先計畫的2024年推遲到2025年。



《BBC》報道稱，這對美國總統拜登（Joe Biden）的重振美國晶片雄心，說是一個當頭打擊。



台積電董事長劉德音表示，美國廠量產推遲是因為缺乏熟練安裝設備的工人，已從台灣調派人手，並加強對美國技術員工的培訓。台積電總裁魏哲家則表示，AI需求雖增加，卻不足以彌補庫存調整與經濟前景不佳的干擾，晶圓代工與IC設計客戶產值都比先前進一步下修。

台積電也公布今年4到6月份業績，純利較去年同期減少23.3% ，銷售額亦減少10% ，這是近四年以來台積電首次同時錄得銷售額與利潤倒退。

台積電總裁魏哲家。（路透社）

《BBC》指出，1990年美國生產的晶片佔全球產量約40%，但現在已下滑到僅剩10％。拜登2022年簽署晶片法，承諾要對廠商提供2800億美元的補助，台積電的亞利桑那廠更是美國歷史上最大的外國投資項目之一。此次台積電宣布延遲量產，對拜登的美國晶片夢無疑是一大打擊。

美國總統拜登於2022年出席台積電在亞利桑那州新工廠的移機典禮，拜登總統致詞感謝台積電，「台積電在亞利桑那州投資400億美元，是該州史上規模最大的外人直接投資案，不但創造1萬個建築業的工作機會，也將創造1萬個高科技工作機會，我要感謝台積電裡的每個人促成這樁美事。」（Facebook／美國在台協會 AIT）

《彭博社》也指出，拜登競選連任的主軸就是推銷「拜登經濟學」，強調自己的政策能夠提升美國經濟，可以幫助更多供應鏈回到美國，如今台積電亞利桑那廠量產推遲，對拜登確實是一項打擊。

此外，報道也提到，亞利桑那州是美國搖擺州之一，被認為是2023年美國總統大選的關鍵戰場，台積電此時宣布推遲量產，對拜登來說不是個好消息。