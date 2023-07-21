台灣申請加入CPTPP密件疑外洩　官方：查處是否涉中共對台認知戰

台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），然而據英國路透社引述兩名知情官員披露，台灣正在調查一起可能的官方文件外洩案，洩漏範疇包括外交電報和關於台灣申請加入CPTPP的機密評估。對此，台國安局周五（21日）表示，有關單位正調查近期網路流傳疑似政府文件一事，並正查處這類訊息的來源，以及是否涉及中共對台認知作戰。



報道引述一名官員指出，初步調查顯示，發布於美國貼圖討論版8kun上的部分文件屬實，只有一小部分是偽造，但就未透露更多細節。另一名官員表示，部分文件內容「似乎屬實」，他們暫無法立即查明這些文件是如何流出。

外洩文件包括台國安局去年10月針對台灣申請加入CPTPP進行的機密「安全評估」，還有據信來自台灣駐日本和越南代表處、關於中國和台灣申請加入CPTPP的外交電報，以及台灣駐美代表處今年一份關於台美貿易談判的機密報告。路透社指，無法獨立核實相關文件真偽。

而台國安局回應指，注意到近期網路流傳疑似政府文件，相關單位正查處這類訊息的來源，以及是否涉及中共對台認知作戰。行政院經貿談判辦公室一位不具名官員表示，近期確有一些經偽造、變造的文件出現，建議各種相關訊息都以經貿談判辦公室正式發佈為準，以免遭到假訊息混淆。